Судья исполнил идеальный бросок через бедро. Боец отлетел, как пушинка. Видео
Максиму Протасову пришлось останавливать Шамиля Шахбулатова силой, чтобы сохранить здоровье его сопернику.
Максиму Протасову пришлось останавливать Шамиля Шахбулатова силой, чтобы сохранить здоровье его сопернику.
Вечером 6 ноября в Москве состоялся турнир АСА 113, главным событием которого стал титульный поединок в наилегчайшем весе между Азаматом Керефовым и Курбаном Гаджиевым. Пояс чемпиона остался у Керефова: он победил единогласным решением судей.
Если в главном бою судьям пришлось вмешиваться только записками с оценкой действий бойцов, то в
В клетке сошлись представители легчайшего веса бразилец Уолтер Перейра и чеченец Шамиль Шахбулатов, который раньше уже радовал публику зрелищными нокаутами. Шахбулатов твёрдо решил сделать свой рекорд мощнее и увеличить количество досрочных побед в нём. Он сразу уверенно пошёл на Перейру и нокаутировал его в первом же раунде хорошей двойкой. Бразильцу явно хватило бы и этого, но чеченский боец решил ещё и добить соперника.
Права на видео принадлежат ACA.
Судья Максим Протасов, понимая, что поединок закончен, кинулся разнимать бойцов. Однако сделать это оказалось не
Складывается впечатление, что Максим Протасов отрабатывал этот бросок если не всю свою жизнь, то уж точно долгое время — настолько легко и красиво это у него получилось. Может быть, лиге стоит ввести поощрительные бонусы не только для бойцов, но и для рефери? Тогда финиши в поединках приобретут максимальную яркость.