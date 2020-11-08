UFC Fight Night 181. Орловский победил Босера судейским решением
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В его соглавном событии встречались бойцы в тяжёлом весе Андрей Орловский, представляющий Республику Беларусь, и Таннер Босер из Канады.
Поединок завершился победой Орловского единогласным решением судей. Таким образом, белорус одержал 30-ю победу в карьере.
В главном событии турнира встретились бывшие претенденты на титул чемпиона лиги Тиаго Сантос и Гловер Тейшейра. Ранее молдаванин Александр Романов одолел бразильца Маркуса Рожериу де Лиму, а представитель Грузии Гига Чикадзе отправил в нокаут Джеймса