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11:03 (мск), источник: Чемпионат.com

UFC Fight Night 181. Орловский победил Босера судейским решением

В Лас-Вегасе (Невада, США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» проходит турнир UFC Fight Night 181.

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Источник: AP 2020

В его соглавном событии встречались бойцы в тяжёлом весе Андрей Орловский, представляющий Республику Беларусь, и Таннер Босер из Канады.

Поединок завершился победой Орловского единогласным решением судей. Таким образом, белорус одержал 30-ю победу в карьере.

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В главном событии турнира встретились бывшие претенденты на титул чемпиона лиги Тиаго Сантос и Гловер Тейшейра. Ранее молдаванин Александр Романов одолел бразильца Маркуса Рожериу де Лиму, а представитель Грузии Гига Чикадзе отправил в нокаут Джеймса Краузе-Симмонса.

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