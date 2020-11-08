Тейшейра победил Сантоса в главном бою UFC Vegas 13
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В его главном событии встретились бразильские полутяжеловесы Гловер Тейшейра и Тиаго Сантос.
Поединок завершился победой Тейшейры в третьем раунде. Сначала Гловер отправил соперника в нокдаун, а затем применил удушающий приём, после которого Сантос сдался. Всего Тейшейра нанёс 180 ударов, 82% которых были точными.
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