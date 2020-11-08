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11:31 (мск), источник: Vesti.kz

Красотка из UFC опубликовала бомбические фото в бикини

В октагон она должна выйти в этом месяце.

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Девушка-боец Рэйчел Остович из США, выступающая в UFC в весовой категории до 57 килограммов, опубликовала на своей странице в Instagram сексапильные фото, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На этот раз она предстала в откровенном бикини.

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Остович 29 лет, в смешанных единоборствах выступает с 2014 года. В UFC дебютировала в 2017 году. Всего на счету Рэйчел девять поединков в ММА, в которых она одержала четыре победы и потерпела пять поражений.

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Ожидается, что следующий бой она проведет с 32-летней соотечественницей Джиной Мазани 28 ноября в рамках турнира UFC Fight Night 184.

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