Красотка из UFC опубликовала бомбические фото в бикини

Девушка-боец Рэйчел Остович из США, выступающая в UFC в весовой категории до 57 килограммов, опубликовала на своей странице в Instagram сексапильные фото, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Остович 29 лет, в смешанных единоборствах выступает с 2014 года. В UFC дебютировала в 2017 году. Всего на счету Рэйчел девять поединков в ММА, в которых она одержала четыре победы и потерпела пять поражений.