Махачев рассказал, почему сорвался его бой с дос Аньосом на турнире UFC в Лас-Вегасе

«Много сил и времени потрачены были к этому бою, находился на пике формы, но, как только начал сбрасывать вес и иммунитет начал слабеть, я подхватил инфекцию, которая выведет меня из строя минимум на месяц. В этом лагере наша команда уже не раз сталкивалась с этой инфекцией, и многим пришлось отменить свои бои. Этот год был тяжелым для моей карьеры, очень много боев отменилось, но обещаю вам, что буду идти до конца к этому поясу, чего бы мне это не стоило», — написал Махачев.