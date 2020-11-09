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10:07 (мск), источник: ТАСС

Махачев рассказал, почему сорвался его бой с дос Аньосом на турнире UFC в Лас-Вегасе

ТАСС, 9 ноября. Российский боец Ислам Махачев рассказал, почему был отменен его поединок с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом, который должен был пройти на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 14 ноября в Лас-Вегасе. Он написал в своем Instagram, что заболел.

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Источник: РИА "Новости"

Этот поединок должен был возглавить турнир UFC Fight Night 183. Поединок сорвался во второй раз, изначально он должен был пройти 24 октября на турнире UFC 254, но был отменен из-за выявленного у бразильца коронавируса.

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«Много сил и времени потрачены были к этому бою, находился на пике формы, но, как только начал сбрасывать вес и иммунитет начал слабеть, я подхватил инфекцию, которая выведет меня из строя минимум на месяц. В этом лагере наша команда уже не раз сталкивалась с этой инфекцией, и многим пришлось отменить свои бои. Этот год был тяжелым для моей карьеры, очень много боев отменилось, но обещаю вам, что буду идти до конца к этому поясу, чего бы мне это не стоило», — написал Махачев.

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В послужном списке 29-летнего Махачева 18 побед, 1 поражение. Дос Аньос является бывшим чемпионом UFC в легком весе. Всего на счету 35-летнего бойца 28 побед и 13 поражений.

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