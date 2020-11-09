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13:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Сенатор поддержал идею наградить Нурмагомедова званием Героя России

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, сенатор от Северной Осетии Арсен Фадзаев в Instagram поддержал идею наградить чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова званием Героя России.

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Фадзаев назвал Нурмагомедова номером один в стране по охвату аудитории в социальных сетях, популяризатором спорта, семейных ценностей и здорового образа жизни. «Мне бы хотелось донести одну мысль — героями нашей страны могут быть как представители науки, интеллигенции: учителя и врачи, так и спортсмены, которые отдают всего себя и прославляют Россию на весь мир, заставляя гордиться ей сильнее», — заявил он.

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4 ноября с предложением удостоить Нурмагомедова звания Героя России выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров. Против инициативы высказалась трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина. К ней присоединились боец Александр Шлеменко, а также бывшие боксеры Константин Цзю и Николай Валуев.

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24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи на турнире UFC, удержав пояс чемпиона промоушена в легком весе. После поединка он объявил об уходе из спорта. Спортсмен лидирует в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий. На его счету 29 побед и ни одного поражения.

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