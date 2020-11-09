Сенатор поддержал идею наградить Нурмагомедова званием Героя России

Фадзаев назвал Нурмагомедова номером один в стране по охвату аудитории в социальных сетях, популяризатором спорта, семейных ценностей и здорового образа жизни. «Мне бы хотелось донести одну мысль — героями нашей страны могут быть как представители науки, интеллигенции: учителя и врачи, так и спортсмены, которые отдают всего себя и прославляют Россию на весь мир, заставляя гордиться ей сильнее», — заявил он.