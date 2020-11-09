Тактаров назвал бой Нурмагомедова с Гейджи договорным

«Это очевидно. Если вы хорошо отработали, деньги заработали — это нормально. Если человек болевым завершил или удушающим, то это такой посыл к молодежи: мол, человек добрый, больше боритесь, меньше жестокости», — заявил Тактаров. Он также признался, что его поединок против американца Энтони Масиаса был договорным.