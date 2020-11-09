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14:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Тактаров назвал бой Нурмагомедова с Гейджи договорным

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров в интервью YouTube-каналу «Русский эстонец» назвал бой россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гейджи договорным.

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«Это очевидно. Если вы хорошо отработали, деньги заработали — это нормально. Если человек болевым завершил или удушающим, то это такой посыл к молодежи: мол, человек добрый, больше боритесь, меньше жестокости», — заявил Тактаров. Он также признался, что его поединок против американца Энтони Масиаса был договорным.

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24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи на турнире UFC, удержав пояс чемпиона промоушена в легком весе. После поединка он объявил об уходе из спорта и заявил, что теперь ему придется искать себя в новом качестве.

Спортсмен лидирует в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий. На его счету 29 побед и ни одного поражения.

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