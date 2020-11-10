Американец Фелдер заменит Махачева в бою против дос Аньоса на турнире UFC в Лас-Вегасе

С дос Аньосом должен был встретиться Ислам Махачев, однако в понедельник бой отменили из-за болезни 29-летнего россиянина. Поединок сорвался во второй раз, изначально он должен был пройти 24 октября на турнире UFC 254, но не состоялся из-за выявленного у бразильца коронавируса.