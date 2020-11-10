Бывший чемпион UFC пережил сердечный приступ

55-летний ветеран MMA, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), почувствовал онемение рук и боль в груди вечером во вторник. Колман сперва не придал этому особенного значения, понадеявшись, что недомогание отступит. Спустя несколько часов американец вызвал скорую. Как выяснилось, у бывшего чемпиона UFC случился сердечный приступ.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--113cd83a023a34b71f36" data-vnd="113cd83a023a34b71f36" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=113cd83a023a34b71f36" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Если бы я не вызвал врачей, меня бы уже не было в живых», — отметил переживший приступ Колман.

Колман — член Зала славы UFC. В 1997 году он стал первым чемпионом в тяжелом весе в истории промоушена, одолев соотечественника Дэна Северна в первом раунде на турнире UFC 12.