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10:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший чемпион UFC пережил сердечный приступ

Бывший боец смешанного стиля (MMA) американец Марк Колман пережил сердечный приступ. Об этом сообщает TMZ Sport.

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Источник: AP 2020

55-летний ветеран MMA, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), почувствовал онемение рук и боль в груди вечером во вторник. Колман сперва не придал этому особенного значения, понадеявшись, что недомогание отступит. Спустя несколько часов американец вызвал скорую. Как выяснилось, у бывшего чемпиона UFC случился сердечный приступ.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Если бы я не вызвал врачей, меня бы уже не было в живых», — отметил переживший приступ Колман.

Колман — член Зала славы UFC. В 1997 году он стал первым чемпионом в тяжелом весе в истории промоушена, одолев соотечественника Дэна Северна в первом раунде на турнире UFC 12.

Колман также выступал под эгидой японской организации Pride. В частности, он уступил российскому тяжеловесу Федору Емельяненко.

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