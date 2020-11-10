Бывший чемпион UFC пережил сердечный приступ
Бывший боец смешанного стиля (MMA) американец Марк Колман пережил сердечный приступ. Об этом сообщает TMZ Sport.
Бывший боец смешанного стиля (MMA) американец Марк Колман пережил сердечный приступ. Об этом сообщает TMZ Sport.
55-летний ветеран MMA, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), почувствовал онемение рук и боль в груди вечером во вторник. Колман сперва не придал этому особенного значения, понадеявшись, что недомогание отступит. Спустя несколько часов американец вызвал скорую. Как выяснилось, у бывшего чемпиона UFC случился сердечный приступ.
«Если бы я не вызвал врачей, меня бы уже не было в живых», — отметил переживший приступ Колман.
Колман — член Зала славы UFC. В 1997 году он стал первым чемпионом в тяжелом весе в истории промоушена, одолев соотечественника Дэна Северна в первом раунде на турнире UFC 12.
Колман также выступал под эгидой японской организации Pride. В частности, он уступил российскому тяжеловесу Федору Емельяненко.