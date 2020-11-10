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15:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Штырков объяснил, почему не считает Нурмагомедова величайшим бойцом

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российский представитель смешанных единоборств Иван Штырков признался, что не считает Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом.

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По мнению бойца, нужно быть уникальным не только в спортивной составляющей, чтобы претендовать на такое звание.

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«Хабиб является одним из лучших бойцов в истории смешанных единоборств, это даже не обсуждается. А что касается все остального… По моему мнению, “величайший” — слишком громкое слово. Нужно быть уникальным во многих аспектах, чтобы заслужить его. Если мы берем только спортивную составляющую, то Нурмагомедов может претендовать на это», — заявил Штырков в интервью RT.

Нурмагомедов занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

В конце октября Нурмагомедов в третий раз защитил чемпионский титул, победив американца Джастина Гэтжи. После поединка боец объявил о завершении карьеры.

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