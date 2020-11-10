Штырков объяснил, почему не считает Нурмагомедова величайшим бойцом

По мнению бойца, нужно быть уникальным не только в спортивной составляющей, чтобы претендовать на такое звание.

«Хабиб является одним из лучших бойцов в истории смешанных единоборств, это даже не обсуждается. А что касается все остального… По моему мнению, “величайший” — слишком громкое слово. Нужно быть уникальным во многих аспектах, чтобы заслужить его. Если мы берем только спортивную составляющую, то Нурмагомедов может претендовать на это», — заявил Штырков в интервью RT.