Штырков объяснил, почему не считает Нурмагомедова величайшим бойцом
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российский представитель смешанных единоборств Иван Штырков признался, что не считает Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом.
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российский представитель смешанных единоборств Иван Штырков признался, что не считает Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом.
По мнению бойца, нужно быть уникальным не только в спортивной составляющей, чтобы претендовать на такое звание.
«Хабиб является одним из лучших бойцов в истории смешанных единоборств, это даже не обсуждается. А что касается все остального… По моему мнению, “величайший” — слишком громкое слово. Нужно быть уникальным во многих аспектах, чтобы заслужить его. Если мы берем только спортивную составляющую, то Нурмагомедов может претендовать на это», — заявил Штырков в интервью RT.
Нурмагомедов занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
В конце октября Нурмагомедов в третий раз защитил чемпионский титул, победив американца Джастина Гэтжи. После поединка боец объявил о завершении карьеры.