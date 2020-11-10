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21:59 (мск), источник: ТАСС

СМИ: бой Макгрегор — Порье пройдет 23 января на турнире UFC 257

ТАСС, 10 ноября. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор и американец Дастин Порье договорились о проведении второго поединка на турнире UFC 257, который состоится 23 января в Лас-Вегасе. Об этом сообщает портал MMA Fighting.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, в понедельник Макгрегор и Порье уладили все тонкости контракта, несмотря на то, что ирландский боец выступал за проведение реванша на турнире UFC 256, запланированном на 12 декабря.

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Макгрегор уходит! В политку, бизнес, моду?

Изначально бойцы намеревались провести благотворительный спарринг 12 декабря в Дублине. Первый поединок Макгрегора и Порье в UFC состоялся в сентябре 2014 года и завершился победой ирландца техническим нокаутом в первом раунде.

Порье 31 год, на его счету 26 побед, шесть поражений, еще один поединок не состоялся. 32-летний Макгрегор провел 26 поединков, одержав 22 победы и потерпев четыре поражения. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

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