СМИ: бой Макгрегор — Порье пройдет 23 января на турнире UFC 257

По информации источника, в понедельник Макгрегор и Порье уладили все тонкости контракта, несмотря на то, что ирландский боец выступал за проведение реванша на турнире UFC 256, запланированном на 12 декабря.

Изначально бойцы намеревались провести благотворительный спарринг 12 декабря в Дублине. Первый поединок Макгрегора и Порье в UFC состоялся в сентябре 2014 года и завершился победой ирландца техническим нокаутом в первом раунде.