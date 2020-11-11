UFC официально подтвердил бой Макгрегор — Порье. Его планируют провести на Бойцовском острове
Бой между
Бой между
Напомним, поединок состоится 23 января на турнире UFC 257. Для Макгрегора этот бой станет первым за год. В последний раз 32-летний ирландец выходил в октагон 18 января 2020 года и менее чем за минуту нокаутировал Дональда Серроне.
Глава UFC Дана Уайт сообщил, что бой может состояться на Бойцовском острове, «если все пойдет по плану». «Но прямо сейчас существует множество “если”. Посмотрим, что будет в мире в ближайшие пару месяцев», — подчеркнул Уайт.
Напомним, что Порье и Макгрегор уже встречались в 2014 году. Тогда ирландец одержал досрочную победу.