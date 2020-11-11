UFC официально подтвердил бой Макгрегор — Порье. Его планируют провести на Бойцовском острове

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Напомним, поединок состоится 23 января на турнире UFC 257. Для Макгрегора этот бой станет первым за год. В последний раз 32-летний ирландец выходил в октагон 18 января 2020 года и менее чем за минуту нокаутировал Дональда Серроне.

31-летний Порье последний раз дрался в июне 2020 года, когда одолел Дэна Хукера.

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что бой может состояться на Бойцовском острове, «если все пойдет по плану». «Но прямо сейчас существует множество “если”. Посмотрим, что будет в мире в ближайшие пару месяцев», — подчеркнул Уайт.