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10:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Макгрегор показал новую прическу и был высмеян фанатами

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор показал новую прическу в Instagram и был высмеян пользователями сети.

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Спортсмен постригся налысо и подписал пост словами: «Большой как лошадь, сильный как бык. Все знают, что лысый может победить!» В комментариях фанаты посмеялись над новым имиджем бойца. «Выглядишь, как плешивая лошадь», «Постарел ужасно», «Это кто, “Мистер Пропер”?» — писали они.

5 ноября британские журналисты подсчитали заработок Макгрегора за карьеру в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Отмечалось, что ирландец получил более 15 миллионов долларов призовых без учета бонусов от ТВ и продаж платных трансляций.

Конор Макгрегор провел 26 поединков в смешанных единоборствах, выиграл в 22, в четырех — проиграл. Он бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Ирландец трижды объявлял об уходе из спорта, но каждый раз менял решение. Следующим его соперником должен стать американец Дастин Порье.

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