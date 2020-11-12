Российский боец Шаблий дебютирует в UFC в конце года
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Александр Шаблий дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в конце 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Александр Шаблий дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в конце 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.
«Александр дебютирует в конце года. Это может произойти 19 декабря», — сказал собеседник агентства.
Шаблий ранее выступал в организациях Pro FC и Fight Nights Global. Всего на его счету 19 побед и три поражения.