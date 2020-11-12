Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Р
Сочи
00
Футбол. Сборные
2-й тайм
Босния и Герцеговина
Иран
01
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Грузия
Македония
01
Футбол. Сборные
2-й тайм
Молдавия
Россия
00
Хоккей. КХЛ
3-й период
Локомотив
Автомобилист
02
Хоккей. КХЛ
3-й период
Витязь
СКА
18
Хоккей. КХЛ
3-й период
ХК Динамо
Северсталь
22
Хоккей. КХЛ
3-й период
ЦСКА
Салават Юлаев
42
Футбол. Сборные
22:45
Уэльс
США
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Венгрия
Исландия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Северная Ирландия
Словакия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Сербия
Шотландия
Футбол. Сборные
23:00
Англия
Ирландия
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Барыс
12
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Куньлунь
20
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Ак Барс
21
Все события
Фоторепортажи
11«Севилья» вдесятером одержала волевую победу над «Краснодаром»
8ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» Адвоката
21:08 (мск), источник: ТАСС

Российский боец Шаблий дебютирует в UFC в конце года

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Александр Шаблий дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в конце 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Наверх

«Александр дебютирует в конце года. Это может произойти 19 декабря», — сказал собеседник агентства.

Шаблий ранее выступал в организациях Pro FC и Fight Nights Global. Всего на его счету 19 побед и три поражения.

 О хорошем кассовом чеке на таком уровне популярности, наверное, забывать не стоит
"Нам всем вручили по бронзовой медали. Почему не золото, не объяснили"
Новая звезда Тутберидзе готова бороться со взрослыми
У «Ливерпуля» все плохо с травмами. Клуб потерял Гомеса и Трента
В центре Москвы прошла акция в поддержку Дзюбы
Куда пошли деньги за воспитание форварда «Спартака» Соболева
Смолов не выйдет на поле до конца года из-за травмы
Россия играет с Молдавией в товарищеском матче (трансляция)
«Мне нравился Зайнутдинов». Широков о трансфере игрока в ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь