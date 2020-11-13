Текущие события
Футбол. Сборные
13.11
Коста-Рика
Катар
11
Футбол. Сборные
13.11
Япония
Панама
10
Хоккей. КХЛ
13.11
Сибирь
Авангард
14
Хоккей. КХЛ
13.11
Амур
Динамо Мн
12
Футбол. Лига наций
17:00
Сан-Марино
Гибралтар
Футбол. Лига наций
17:00
Мальта
Андорра
Все события
Фоторепортажи
8Победа в руках Дзюбы: «Зенит» обыграл «Краснодар»
40Обаятельная ведущая «Спартака» примерила костюм дьявола, на трибунах дурачились квнщики. Фото хоккейного дерби
13 ноября, источник: ТАСС

Бойца Харитонова избили в Москве из-за бытового конфликта

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов был избит в Москве. Об этом ТАСС сообщили в команде 40-летнего спортсмена.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Сергей общался с одним человеком, после чего его ударили и завязалась драка. Можно сказать, что это произошло фактически на основе бытового конфликта, обсуждали вопрос финансового долга», — сказал собеседник агентства.

Харитонов имеет контракт с американской организацией смешанных единоборств Bellator. В ММА на его счету 32 победы и 8 поражений, также он участвовал в любительских соревнованиях по боксу.

Читайте также
 О хорошем кассовом чеке на таком уровне популярности, наверное, забывать не стоит
"Нам всем вручили по бронзовой медали. Почему не золото, не объяснили"
Заболотный, Ерохин и Лесовой присоединятся к сборной России
В Италии разгорелся громкий скандал с тестами «Лацио» на COVID
Россия в гостях у Турции и другие: Топ-5 ставок выходных
«Вы отбиваете охоту за вас болеть»: Орлов — сборной России
Боец MMA добился победы ударом коленом в прыжке (видео)
Россиянка выиграла золотую медаль в спринте на ЧЕ в Болгарии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь