Реванш Емельяненко и Вердума в Bellator не состоится

«Я не договорился с ними, потому что Bellator хотел, чтобы мой первый бой был реваншем с Федором Емельяненко. Я очень уважаю Федора, не могу сказать, что он не хотел драться, но переговоров с Федором не было. Bellator хотел, чтобы это был мой первый бой, а затем по контракту я провел бы еще четыре или пять поединков.