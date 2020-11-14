Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
ХК Динамо
Салават Юлаев
Футбол. Лига наций
17:00
Сан-Марино
Гибралтар
Футбол. Лига наций
17:00
Мальта
Андорра
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
СКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Сочи
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Автомобилист
Футбол. Сборные
19:30
Саудовская Аравия
Ямайка
Футбол. Лига наций
20:00
Азербайджан
Черногория
Футбол. Лига наций
20:00
Кипр
Люксембург
Футбол. Лига наций
20:00
Латвия
Фарерские острова
Футбол. Лига наций
22:45
Португалия
Франция
Футбол. Лига наций
22:45
Швеция
Хорватия
Футбол. Лига наций
22:45
Германия
Украина
Футбол. Лига наций
22:45
Швейцария
Испания
Футбол. Сборные
23:00
Мексика
Южная Корея
Все события
Фоторепортажи
16«Краснодар» преклонил колено перед «Челси»
8Россия не смогла победить Молдавию
12:00 (мск), источник: Sport24

Реванш Емельяненко и Вердума в Bellator не состоится

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум не договорился о контракте с промоушеном Bellator.

Наверх
Источник: AP 2020

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум не договорился о контракте с промоушеном Bellator.

Ранее сообщалось, что 43-летний бразилец может провести реванш с тяжеловесом Bellator, российским бойцом Федором Емельяненко.

«Я не договорился с ними, потому что Bellator хотел, чтобы мой первый бой был реваншем с Федором Емельяненко. Я очень уважаю Федора, не могу сказать, что он не хотел драться, но переговоров с Федором не было. Bellator хотел, чтобы это был мой первый бой, а затем по контракту я провел бы еще четыре или пять поединков.

Я знаю, что мой менеджер Али Абдель-Азиз ведет переговоры с PFL. Возможно, я приму участие в этом чемпионате, — приводит слова Вердума BJ Penn.

Первый бой между Емельяненко и Вердумом состоялся в июне 2010 года и завершился победой бразильца болевым приемом.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Пересмотрела это видео с наслаждением». Самая красивая болельщица - о секс-скандале с Дзюбой
Показавшая себя без трусиков Айза отреагировала на секс-скандал с Дзюбой
Отбор ЧМ: Суарес и Кавани в деле, у Видаля фантастический гол
Репетиция ЧМ-2018 и ноль поражений. Как Россия играла с Турцией
Россия в гостях у Турции и другие: Топ-5 ставок выходных
Молодежная сборная России по футболу проиграла Венгрии
Рамос в понедельник объявит, что завершит карьеру в «Реале»
Россиянка выиграла золотую медаль в спринте на ЧЕ в Болгарии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь