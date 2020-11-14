Реванш Емельяненко и Вердума в Bellator не состоится
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум не договорился о контракте с промоушеном Bellator.
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум не договорился о контракте с промоушеном Bellator.
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум не договорился о контракте с промоушеном Bellator.
Ранее сообщалось, что 43-летний бразилец может провести реванш с тяжеловесом Bellator, российским бойцом Федором Емельяненко.
«Я не договорился с ними, потому что Bellator хотел, чтобы мой первый бой был реваншем с Федором Емельяненко. Я очень уважаю Федора, не могу сказать, что он не хотел драться, но переговоров с Федором не было. Bellator хотел, чтобы это был мой первый бой, а затем по контракту я провел бы еще четыре или пять поединков.
Я знаю, что мой менеджер Али
Первый бой между Емельяненко и Вердумом состоялся в июне 2010 года и завершился победой бразильца болевым приемом.