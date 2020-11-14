Текущие события
Футбол. Сборные
14.11
Мексика
Южная Корея
32
Футбол. Лига наций
14.11
Португалия
Франция
01
Футбол. Лига наций
14.11
Швеция
Хорватия
21
Футбол. Лига наций
14.11
Германия
Украина
31
Футбол. Лига наций
14.11
Швейцария
Испания
11
Футбол. Лига наций
14.11
Азербайджан
Черногория
00
Футбол. Лига наций
14.11
Кипр
Люксембург
21
Футбол. Лига наций
14.11
Латвия
Фарерские острова
11
Футбол. Сборные
14.11
Саудовская Аравия
Ямайка
30
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Текстильщик
Хоккей. КХЛ
14.11
Динамо Р
Автомобилист
ОТ
23
Футбол. Лига наций
14.11
Сан-Марино
Гибралтар
00
Футбол. Лига наций
14.11
Мальта
Андорра
31
Хоккей. КХЛ
14.11
Ак Барс
Нефтехимик
32
Хоккей. КХЛ
14.11
Куньлунь
Трактор
35
Хоккей. КХЛ
14.11
Северсталь
СКА
02
Хоккей. КХЛ
14.11
Витязь
Спартак
37
Хоккей. КХЛ
14.11
ЦСКА
Сочи
70
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Авангард
Хоккей. КХЛ
14.11
ХК Динамо
Салават Юлаев
ОТ
34
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Чертаново
Все события
Фоторепортажи
21Нелепая карточка Суареса и спасения Гильерме. «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико»
8ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» Адвоката
14 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Друг Сергея Харитонова: В момент удара у Яндиева в руке был какой-то предмет

Друг избитого Сергея Харитонова Руслан Абдо в интервью «СЭ» рассказал подробности драки с Адамом Яндиевым.

Наверх

— Вы Сергею как-то сообщили или он не был в курсе, что с вами произошло?

— Конечно, он не был в курсе. Он напал на меня, потом я сразу ушел в туалет — у меня нос был разбитый, я был дезориентирован в этой ситуации. Я был в шоке — не понимал, что произошло и как произошло. И потом, когда я уже умылся и вышел на улицу, мне сказали, что он избил Сергея. Он вывел нас по одиночке, а не собрал всех вместе и обсудил.

— Он бил чистым кулаком или был какой-то предмет у него в руке?

— Какой-то предмет у него был. Я боковым зрением увидел, что он что-то из рук в руки перекладывает, но не успел рассмотреть, потому что он сразу нанес мне удар. Он отставал от меня, неудобно было разворачиваться и смотреть, что у него там в руке. Потом уже ощутил, что он меня ударил. Какой-то предмет у него был. И на видео с Сергеем видно, что Адам перекладывает что-то из правой руки в левую. И потом, когда он бьет левой, в которой был этот предмет, видно, что Сергей ощутил этот удар. (Илья Андреев).

 «Хабиб — Герой России». Почему эта новость взорвала медиапространство
Широкову грозит два года тюрьмы. Дойдет ли дело до реального срока
Давно не виделись: сборная России сыграет с Турцией в Лиге наций
У Азара коронавирус, он не поможет Бельгии в матче с Англией
Два хет-трика в ЛЕ. Турок в топовой форме перед матчем с Россией
«КМ не имеет смысла». Вяльбе пригрозила снять лыжников с турнира
Двойной удар: Рублев и Медведев поборются на итоговом турнире
Дождь почти смыл квалификацию Ф-1: поул Стролла, Квят - 17-й
Аршавин: Турция - фаворит в матче против России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь