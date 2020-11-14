Друг Сергея Харитонова: В момент удара у Яндиева в руке был какой-то предмет

— Вы Сергею как-то сообщили или он не был в курсе, что с вами произошло?

— Конечно, он не был в курсе. Он напал на меня, потом я сразу ушел в туалет — у меня нос был разбитый, я был дезориентирован в этой ситуации. Я был в шоке — не понимал, что произошло и как произошло. И потом, когда я уже умылся и вышел на улицу, мне сказали, что он избил Сергея. Он вывел нас по одиночке, а не собрал всех вместе и обсудил.

— Он бил чистым кулаком или был какой-то предмет у него в руке?