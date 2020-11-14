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17:57 (мск), источник: ТАСС

Боец ММА Харитонов будет прооперирован в понедельник

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов будет прооперирован в понедельник. Об этом ТАСС сообщил источник.

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Источник: AP 2020

В пятницу стало известно, что Харитонов был избит Адамом Яндиевым в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. У него диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сергея в субботу в больнице посетила жена. В выходные операцию делать не будут, нос должны прооперировать в понедельник. Также в этот день будет понятно состояние правого глаза», — сказал собеседник агентства.

40-летний Харитонов имеет контракт с американской организацией смешанных единоборств Bellator. В ММА на его счету 32 победы и 8 поражений, также он участвовал в любительских соревнованиях по боксу.

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