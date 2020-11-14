Боец ММА Харитонов будет прооперирован в понедельник

В пятницу стало известно, что Харитонов был избит Адамом Яндиевым в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. У него диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза.

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«Сергея в субботу в больнице посетила жена. В выходные операцию делать не будут, нос должны прооперировать в понедельник. Также в этот день будет понятно состояние правого глаза», — сказал собеседник агентства.