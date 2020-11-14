Боец Абдо назвал причину драки с Яндиевым

В пятницу стало известно, что Сергей Харитонов был избит Яндиевым в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. У него диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза. Боец был госпитализирован. Также Яндиев нанес побои Абдо.

«Нет, никто ничего ни с кого не требовал. По поводу долга сказать ничего не могу, но до сих пор не можем понять мотивы и то, для чего он это сделал. Все эти разговоры по поводу долгов и всего остального — они не имеют такого основания. В чем причина — мы сами не можем понять», — сказал собеседник агентства.

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Абдо также добавил, что поводом для конфликта может стать обсуждение им бойцовских навыков Яндиева. «Был какой-то бред давным давно, мы его [Яндиева] не обсуждали. Мы просто разбирали спортивные мероприятия, какие-то разговоры у нас были не для его ушей, его не касается. А что до него дошло — в перевернутом виде с добавлениями — это его проблемы», — отметил Абдо.

Яндиев в ММА провел десять поединков. В 2018 году он подписал контракт с UFC, где потерпел свое единственное поражение — его победил американец Джордан Джонсон. С тех пор Яндиев на ринг не выходил.