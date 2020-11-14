Текущие события
Футбол. Лига наций
перерыв
Азербайджан
Черногория
00
Футбол. Лига наций
перерыв
Кипр
Люксембург
11
Футбол. Лига наций
перерыв
Латвия
Фарерские острова
00
Футбол. Сборные
2-й тайм
Саудовская Аравия
Ямайка
20
Футбол. Лига наций
22:45
Португалия
Франция
Футбол. Лига наций
22:45
Швеция
Хорватия
Футбол. Лига наций
22:45
Германия
Украина
Футбол. Лига наций
22:45
Швейцария
Испания
Футбол. Сборные
23:00
Мексика
Южная Корея
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Автомобилист
ОТ
23
Футбол. Лига наций
17:00
Сан-Марино
Гибралтар
00
Футбол. Лига наций
17:00
Мальта
Андорра
31
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Нефтехимик
32
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь
Трактор
35
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
СКА
02
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Спартак
37
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Сочи
70
Хоккей. КХЛ
16:30
ХК Динамо
Салават Юлаев
ОТ
34
Футбол. Первый дивизион
15.11
СКА-Хабаровск
Текстильщик
Все события
Фоторепортажи
8Победа в руках Дзюбы: «Зенит» обыграл «Краснодар»
8ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» Адвоката
18:54 (мск), источник: ТАСС

Боец Абдо назвал причину драки с Яндиевым

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российский боец Руслан Абдо заявил, что поводом драки с Адамом Яндиевым могло стать обсуждение его бойцовских навыков. Об этом Абдо рассказал ТАСС.

Наверх

В пятницу стало известно, что Сергей Харитонов был избит Яндиевым в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. У него диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза. Боец был госпитализирован. Также Яндиев нанес побои Абдо.

«Нет, никто ничего ни с кого не требовал. По поводу долга сказать ничего не могу, но до сих пор не можем понять мотивы и то, для чего он это сделал. Все эти разговоры по поводу долгов и всего остального — они не имеют такого основания. В чем причина — мы сами не можем понять», — сказал собеседник агентства.

Во время загрузки произошла ошибка.

Абдо также добавил, что поводом для конфликта может стать обсуждение им бойцовских навыков Яндиева. «Был какой-то бред давным давно, мы его [Яндиева] не обсуждали. Мы просто разбирали спортивные мероприятия, какие-то разговоры у нас были не для его ушей, его не касается. А что до него дошло — в перевернутом виде с добавлениями — это его проблемы», — отметил Абдо.

Яндиев в ММА провел десять поединков. В 2018 году он подписал контракт с UFC, где потерпел свое единственное поражение — его победил американец Джордан Джонсон. С тех пор Яндиев на ринг не выходил.

41-летний Абдо является бизнесменом. Он выступал в смешанных единоборствах на любительском уровне.

Читайте также
 О хорошем кассовом чеке на таком уровне популярности, наверное, забывать не стоит
"Нам всем вручили по бронзовой медали. Почему не золото, не объяснили"
Культ флага. Что происходит перед матчем Турция - Россия
«Спартак» обыграл «Витязь» в матче КХЛ, забросив семь шайб
Дождь почти смыл квалификацию Ф-1: поул Стролла, Квят - 17-й
«КМ не имеет смысла». Вяльбе пригрозила снять лыжников с турнира
ЦСКА разгромил «Сочи» в матче КХЛ, забросив семь шайб
Шипачев заснул в овертайме на радость Уфе, а «Динамо» проиграло
Кулачный бой завершился рекордным нокаутом: видео
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь