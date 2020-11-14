Боец Абдо рассказал об ухудшении здоровья после драки с Яндиевым

«Нос сломан, ушиб челюсти, сотрясение мозга. Прошел обследование, состояние не очень хорошее, голова болит, тошнит. Выписался из больницы, но, может, еще обращусь», — сказал Абдо.

В пятницу стало известно, что российский боец Сергей Харитонов был избит Яндиевым в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. У Харитонова диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза. Боец был госпитализирован. Также Яндиев нанес побои Абдо.