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19:14 (мск), источник: ТАСС

Боец Абдо рассказал об ухудшении здоровья после драки с Яндиевым

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. У российского бойца Руслана Абдо после драки с Адамом Яндиевым сломан нос, также ему диагностировано сотрясение мозга. Об этом Абдо сообщил ТАСС.

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«Нос сломан, ушиб челюсти, сотрясение мозга. Прошел обследование, состояние не очень хорошее, голова болит, тошнит. Выписался из больницы, но, может, еще обращусь», — сказал Абдо.

В пятницу стало известно, что российский боец Сергей Харитонов был избит Яндиевым в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. У Харитонова диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза. Боец был госпитализирован. Также Яндиев нанес побои Абдо.

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