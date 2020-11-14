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20:22 (мск), источник: ТАСС

Харитонов в больнице, заявление — в полиции. Продолжение истории конфликта двух бойцов ММА

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев избил представляющего организацию Bellator тяжеловеса Сергея Харитонова, а также бойца и бизнесмена Руслана Абдо. Драки произошли одна за другой в пятницу во время спортивного мероприятия в «Лужниках».

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Источник: РИА "Новости"

На появившихся в интернете кадрах Яндиев одного за другим атакует сначала Харитонова, потом — Абдо. При этом очевидцы утверждают, что в руке у бойца UFC был некий предмет. В полиции проверяют версию о том, что это мог быть кастет.

Источник ТАСС, близкий к произошедшему, отмечал, что Яндиев и Харитонов вели разговор о неком финансовом долге, после чего начался конфликт. При этом Абдо в разговоре с ТАСС назвал данную версию не совсем верной.

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«Нет, никто ничего ни с кого не требовал. По поводу долга сказать ничего не могу, но до сих пор не можем понять мотивы и то, для чего он это сделал. Все эти разговоры по поводу долгов и всего остального — они не имеют такого основания. В чем причина — мы сами не можем понять», — сказал собеседник агентства.

Абдо также добавил, что поводом для конфликта могло стать обсуждение им бойцовских навыков Яндиева. «Был какой-то бред давным-давно, мы его [Яндиева] не обсуждали. Мы просто разбирали спортивные мероприятия, какие-то разговоры у нас были не для его ушей, его не касается. А что до него дошло — в перевернутом виде с добавлениями — это его проблемы», — отметил Абдо.

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Харитонов готовится к операции

Харитонов сутки после драки провел в больнице. Он отказался сразу после произошедшего ехать в полицию из-за плохого самочувствия, позднее он был госпитализирован. В понедельник ему планируют прооперировать нос в связи с переломом со смещением, также у Харитонова диагностировано сотрясение мозга и повреждение правого глаза. В субботу к нему в больницу приезжала супруга.

Адвокат Харитонова Александр Кравцов отметил, что у бойца есть существенные проблемы со здоровьем в связи с полученными повреждениями и он может остаться в больнице на срок более десяти дней.

Абдо также получил значительные провождения — перелом носа, сотрясение мозга и ушиб челюсти.

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Примирения не будет

По словам адвоката Кравцова, Харитонов не собирается примиряться с Яндиевым. «Нет, примиряться мы не будем. Нам нужна справедливость», — сказал Кравцов ТАСС, отметив, что от имени бойца в полицию поданы объяснение и заявление.

Абдо также подтвердил агентству, что подал заявление в полицию. «Надо все делать по закону. Рассчитываем на то, что за свои поступки и действия он должен ответить по закону, — сказал Абдо. — Видите, что он творит? Как можно говорить о примирении с человеком, который ведет себя неадекватно».

Сам Яндиев был доставлен в полицию в субботу, но от дачи показаний отказался.

Яндиев и Харитонов являются действующими профессиональными спортсменами. Первый не выступал с 2018 года, но имеет действующий контракт с UFC. Харитонов является бойцом Bellator, но при этом неделю назад одержал победу на турнире Parus в Дубае.

Пока не известно, как произошедшее повлияет на карьеру Харитонова. На данный момент, по словам адвоката Кравцова, врачам лишь важно восстановить здоровье спортсмена.

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