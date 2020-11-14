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21:55 (мск), источник: ТАСС

Конфликт из-за многомиллионного долга между Харитоновым и Яндиевым зрел давно

Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

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Источник: AP 2020

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Конфликт из-за многомиллионного долга между бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым и участником Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адамом Яндиевым зрел давно. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

Инцидент произошел в пятницу вечером во время бойцовского вечера MMA в «Лужниках». После потасовки 40-летний Харитонов был доставлен в больницу с множественными травмами.

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«Конфликт Сергея Харитонова и Адама Яндиева зрел давно. Ситуацию по так называемому долгу, из-за которого произошел конфликт, можно оценить миллионами рублей», — заявил источник ТАСС.

Харитонов имеет контракт с американской организацией смешанных единоборств Bellator. В ММА на его счету 32 победы и 8 поражений, также он участвовал в любительских соревнованиях по боксу.

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