Конфликт из-за многомиллионного долга между Харитоновым и Яндиевым зрел давно
Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.
Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Конфликт
Инцидент произошел в пятницу вечером во время бойцовского вечера MMA в «Лужниках». После потасовки 40-летний Харитонов был доставлен в больницу с множественными травмами.
«Конфликт Сергея Харитонова и Адама Яндиева зрел давно. Ситуацию по так называемому долгу,
Харитонов имеет контракт с американской организацией смешанных единоборств Bellator. В ММА на его счету 32 победы и 8 поражений, также он участвовал в любительских соревнованиях по боксу.