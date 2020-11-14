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22:24 (мск), источник: ТАСС

В отношении бойца Яндиева возбудили два уголовных дела после драки с Харитоновым

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Московские полицейские возбудили два уголовных дела в отношении участника Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева после его драки с бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым в «Лужниках». Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе ГУ МВД по Москве.

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«По результатам проведенной проверки дознавателем территориального ОМВД в отношении подозреваемого [Адама Яндиева] возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ “Умышленное причинение легкого вреда здоровью”», — сказал собеседник агентства.

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Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Адам Яндиев напал на бойцов смешанных единоборств Сергея Харитонова и Руслана Абдо в «Лужниках» из хулиганских побуждений.

«По предварительной версии, Яндиев умышленно совершил нападение из хулиганских побуждений. При этом он использовал кастет в качестве оружия», — сказал источник, добавив, что Яндиеву грозит до двух лет колонии.

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В пятницу стало известно, что 40-летний Харитонов был избит в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. Драка произошла во дворце спорта «Лужники». У спортсмена диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза и перелом носа.

По данным источника, Харитонов пострадал в результате того, что пытался разнять бойцов Адама Яндиева и Руслана Абдо, между которыми возник конфликт. Абдо после осмотра медиков отказался от госпитализации. Яндиев был доставлен в отдел полиции. Боец отказался давать показания, и ему было выдано обязательство о явке в полицию.

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