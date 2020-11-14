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22:31 (мск), источник: ТАСС

Харитонов: Профессионалы не должны применять силу за пределами спортивных залов

ТАСС, 14 ноября. Профессиональные спортсмены не должны применять свою силу за пределами спортивных залов. Такое мнение в Instagram высказал российский боец Сергей Харитонов.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу стало известно, что Харитонов был избит бойцом Адамом Яндиевым в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. У него диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза. Боец был госпитализирован.

«Я еще раз хочу обратиться ко всем спортсменам-профессионалам, никогда не применяйте свою силу за пределами спортивных залов, если только вашим близким и окружающим не грозит опасность. Мы тренируемся для того, чтобы показать публике свою силу в клетке, ринге или татами, а самое страшное, когда люди специально готовятся в залах, чтобы совершать преступления, тренеры должны выявлять таких людей и выгонять их», — написал Харитонов.

«Я подготовленный спортсмен, но все равно попал в эту ситуацию, на минимум три месяца для меня закрыты выступления. Переломы, ссадины, ушибы и так далее. Учитесь на чужих ошибках», — добавил он.

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