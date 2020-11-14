Яндиев не получил повреждений в драке с Харитоновым

В пятницу стало известно, что боец Харитонов был избит Яндиевым в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. У него диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза. Харитонов был госпитализирован.

«Сергей Харитонов попал один раз Яндиеву. Но вскользь. Повреждений Яндиев в драке не получил, поэтому ему как раз помощь не потребовалась», — сказал собеседник агентства.