Харитонов рассказал, за что его избил Яндиев
В интервью
В интервью
Российский боец ММА Сергей Харитонов рассказал о конфликте с другим представителем смешанных боевых искусств Адамом Яндиевым, который произошел накануне. Яндиев избил Харитонова, в результате чего на бойца завели два уголовных дела.
В интервью
Выяснилось, что три года назад бойцы случайно встретились. Яндиев был после
Спустя
«Я смотрю его инстаграм — яхты, самолеты, везде ходит. Ну у меня эта ситуация и сидела внутри. Я сказал своим знакомым, чтобы они ему денег больше не давали», — сказал Харитонов.
Выяснилось, что схему с одалживанием денег Яндиев прокручивал и с другими, после чего Харитонов и предупредил друзей. При последующей встрече Адам «предъявил» Сергею, что тот рассказывает про его денежные дела, но обошлось без конфликта.
Накануне избежать его не удалось.
«Он меня спросил, я что, тебе денег должен. Я сказал, что да, должен. Он ответил