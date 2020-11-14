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14 ноября, источник: Sport24

Харитонов рассказал, за что его избил Яндиев

В интервью телеграм-каналу Baza.

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Источник: РИА "Новости"

Российский боец ММА Сергей Харитонов рассказал о конфликте с другим представителем смешанных боевых искусств Адамом Яндиевым, который произошел накануне. Яндиев избил Харитонова, в результате чего на бойца завели два уголовных дела.

В интервью телеграм-каналу Baza Харитонов рассказал, что Яндиев должен ему крупную сумму денег, около 1 млн рублей.

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Выяснилось, что три года назад бойцы случайно встретились. Яндиев был после какого-то поединка и серьезно пострадал. Харитонов предложил ему полететь в Таиланд. Там Сергей сам поселился на спортивной базе, а Адаму с супругой снял номер в отеле и заплатил за него, так как у Яндиева были финансовые проблемы. Обратные билеты в Москву он также купил им. Перед отъездом он подарил ему сумку из кожи змеи. Адам, по словам Харитонова, попросил подарить сумку и его супруге — за 3−4 тысячи долларов, но обещал позже вернуть все деньги.

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Спустя какое-то время Яндиев вновь одолжил у Харитонова 200 тыс. рублей, но Сергею пришлось взять кредит в банке. С подобными просьбами Адам обращался еще несколько раз, однако деньги не вернул.

«Я смотрю его инстаграм — яхты, самолеты, везде ходит. Ну у меня эта ситуация и сидела внутри. Я сказал своим знакомым, чтобы они ему денег больше не давали», — сказал Харитонов.

Выяснилось, что схему с одалживанием денег Яндиев прокручивал и с другими, после чего Харитонов и предупредил друзей. При последующей встрече Адам «предъявил» Сергею, что тот рассказывает про его денежные дела, но обошлось без конфликта.

Накануне избежать его не удалось.

«Он меня спросил, я что, тебе денег должен. Я сказал, что да, должен. Он ответил что-то вроде, что на том свете мне деньги не понадобятся. И тут он ударил, а у него в руке что-то было, он всегда с собой кастет носил. Он мне этим ударом орбитальную кость сломал», — сказал Харитонов.

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