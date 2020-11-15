Харитонов: Не хочу видеть Яндиева, он ударил меня из-за финансового долга

Российский боец Сергей Харитонов и боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев устроили потасовку в пятницу во время спортивного мероприятия в Лужниках. Харитонов после нападения Яндиева получил множественные травмы и был госпитализирован. Против Яндиева возбуждено два уголовных дела. Харитонов в интервью ТАСС рассказал о причинах конфликта, финансовом долге Яндиева и своем состоянии.

— Финансовый долг стал основной причиной конфликта?

— Да, вся ситуация произошла из-за вопросов по долгу. Конечно, там было не два миллиона (рублей — прим. ТАСС), гораздо больше. Он спросил, должен ли он мне денег. Я сказал, что должен, он и моему знакомому должен. Тут он ударил, у него всегда с собой кастет был. Этим ударом, похоже, он мне и сломал орбитальную кость. Он как-то до этого тоже пытался «предъявить», что я говорю о ситуации с деньгами.

— У него действительно был кастет в руке?

— Да, у него что-то было. Адам раньше и правда всегда ходил с кастетом. Сейчас он был в левой руке.

— О чем вы подумали, когда пропустили этот удар?

— Искры сверкнули. В глаз что-то попало, что-то было у него еще на руке. Правый глаз у меня из-за этого почти вообще не видит. Я сам же только отмахивался. Думаю, что если бы попал в ответ, то он слег бы.

— Вас начали оттаскивать и держать. Фактически не смогли постоять за себя.

— Он на это и рассчитывал, я думаю. Была суета, потасовка, он первый и ударил. Я не собирался с ним драться, а он уже все продумал. На этом он и сыграл.

— Возможна ли ситуация, при которой пожмете Адаму Яндиеву руку?

— Я в этой жизни ни от чего не зарекаюсь. Но на данный момент даже не хочу видеть этого человека.

— Ваш конфликт — накопившаяся история?

— У меня не было ничего накопившегося. У него что-то копилось все это время, но конфликта не было как такового. Он не мог справиться со своими обидами, да и деньги никак не хотел возвращать.

— Как сейчас ваше здоровье?

— Здоровье… Сломана орбитальная кость, нос также сломан. Хотят оперировать меня в понедельник. Не знаю, здесь оперировать или поехать в Израиль или США.

— Вы когда-нибудь видели Адама в таком разъяренном состоянии?

— Это не первый случай, такое уже бывало. Бывали разные ситуации.

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— Можно сказать, что вы были шокированы таким поведением?

— Нет, ну не шокирован. Я же не мальчик, у меня в жизни были вещи и посерьезнее.

— Не ожидали, что так все пойдет?

— Не ожидал, конечно, но что же… Он подлец. Всегда так было. Подлый человек всегда так делает.

— Такое поведение, вы, кажется, назвали трусостью.

— Конечно, это трусость в первую очередь.

— Вы набрали такой темп в боях, и тут по такой причине ваша карьера на паузе. Обидно?

— Минимум на три месяца вылетел. Балбес… Если бы в бою получил, не было бы вопросов. Но удар этим кастетом повредил и орбитальную кость, и бровь.

— Многие люди начали говорить, что нужно организовать бой Харитонова с Яндиевым. Можно ли на это серьезно реагировать?

— Ну кому такой бой нужен? Разбираться на ринге… Хотя если это будет интересно, непременно разберемся.

— Против Адама Яндиева завели два уголовных дела. Вы удовлетворены этим?

— По-другому и не будет. Я очень удовлетворен.

— Примирение — это не для этого случая?

— Посмотрим. День, два, три пройдет, я отойду. Там посмотрим.

— Что бы вы сказали Адаму, если бы встретились в спокойной обстановке?

— Тебе не стыдно?