Харитонов: Не хочу видеть Яндиева, он ударил меня из-за финансового долга
Сергей Харитонов рассказал в интервью ТАСС о причинах потасовки с бойцом UFC Адамом Яндиевым.
Сергей Харитонов рассказал в интервью ТАСС о причинах потасовки с бойцом UFC Адамом Яндиевым.
Российский боец Сергей Харитонов и боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев устроили потасовку в пятницу во время спортивного мероприятия в Лужниках. Харитонов после нападения Яндиева получил множественные травмы и был госпитализирован. Против Яндиева возбуждено два уголовных дела. Харитонов в интервью ТАСС рассказал о причинах конфликта, финансовом долге Яндиева и своем состоянии.
— Финансовый долг стал основной причиной конфликта?
— Да, вся ситуация произошла
— У него действительно был кастет в руке?
— Да, у него
— О чем вы подумали, когда пропустили этот удар?
— Искры сверкнули. В глаз
— Вас начали оттаскивать и держать. Фактически не смогли постоять за себя.
— Он на это и рассчитывал, я думаю. Была суета, потасовка, он первый и ударил. Я не собирался с ним драться, а он уже все продумал. На этом он и сыграл.
— Возможна ли ситуация, при которой пожмете Адаму Яндиеву руку?
— Я в этой жизни ни от чего не зарекаюсь. Но на данный момент даже не хочу видеть этого человека.
— Ваш конфликт — накопившаяся история?
— У меня не было ничего накопившегося. У него
— Как сейчас ваше здоровье?
— Здоровье… Сломана орбитальная кость, нос также сломан. Хотят оперировать меня в понедельник. Не знаю, здесь оперировать или поехать в Израиль или США.
— Вы
— Это не первый случай, такое уже бывало. Бывали разные ситуации.
— Можно сказать, что вы были шокированы таким поведением?
— Нет, ну не шокирован. Я же не мальчик, у меня в жизни были вещи и посерьезнее.
— Не ожидали, что так все пойдет?
— Не ожидал, конечно, но что же… Он подлец. Всегда так было. Подлый человек всегда так делает.
— Такое поведение, вы, кажется, назвали трусостью.
— Конечно, это трусость в первую очередь.
— Вы набрали такой темп в боях, и тут по такой причине ваша карьера на паузе. Обидно?
— Минимум на три месяца вылетел. Балбес… Если бы в бою получил, не было бы вопросов. Но удар этим кастетом повредил и орбитальную кость, и бровь.
— Многие люди начали говорить, что нужно организовать бой Харитонова с Яндиевым. Можно ли на это серьезно реагировать?
— Ну кому такой бой нужен? Разбираться на ринге… Хотя если это будет интересно, непременно разберемся.
— Против Адама Яндиева завели два уголовных дела. Вы удовлетворены этим?
—
— Примирение — это не для этого случая?
— Посмотрим. День, два, три пройдет, я отойду. Там посмотрим.
— Что бы вы сказали Адаму, если бы встретились в спокойной обстановке?
— Тебе не стыдно?
Беседовал Игорь Лазорин.