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15:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В UFC — новый охотник за головами. Сделал два нокаута за 57 секунд

Американец Калинн Уильямс нокаутировал ганца Абдул-Разака Альхассана на турнире UFC Fight Night 182.

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Поединок закончился на 30-й секунде первого раунда — после точного правого прямого Уилльямс, которым он отправил Альхассана в глухой нокаут.

Предыдущий бой с участием 26-летнего американца в UFC также был скоротечным — в феврале он нокаутировал Алекса Мороно на 27-й секунде первого раунда.

Во время загрузки произошла ошибка.

На счету Уильямса 11 побед и 1 поражение в ММА (2−0 в UFC). Он выступает в весовой категории до 77 кг. Побежденный им Альхассан ранее считался самым опасным панчером полусреднего веса. У 35-летнего ганца 10 побед и 3 поражения в ММА (4−3 в UFC), при этом все 10 побед он одержал нокаутом.

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