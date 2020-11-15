В UFC — новый охотник за головами. Сделал два нокаута за 57 секунд

Предыдущий бой с участием 26-летнего американца в UFC также был скоротечным — в феврале он нокаутировал Алекса Мороно на 27-й секунде первого раунда.

На счету Уильямса 11 побед и 1 поражение в ММА (2−0 в UFC). Он выступает в весовой категории до 77 кг. Побежденный им Альхассан ранее считался самым опасным панчером полусреднего веса. У 35-летнего ганца 10 побед и 3 поражения в ММА (4−3 в UFC), при этом все 10 побед он одержал нокаутом.