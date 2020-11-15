Опубликованы самые яркие моменты турнира UFC Vegas 14
В сети опубликовано видео с самыми яркими моментами турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в
В сети опубликовано видео с самыми яркими моментами турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в
В главном поединке вечера победу над Полом Фельдером праздновал бразилец Рафаэль Дос Аньос. После боя он обратился к Конору Макгрегору и бросил ему вызов. В скором времени ирландец его принял.
Изначально в главном поединке UFC Vegas 14 противостоять Дос Аньосу должен был россиянин Ислам Махачев. Однако он был вынужден сняться с боя