Боец Яндиев задержан в Москве за драку со спортсменом Харитоновым

«Яндиев задержан в Москве после драки с Харитоновым в рамках возбужденного уголовного дела», — сказал собеседник агентства.

Читайте также Харитонов рассказал, за что его избил Яндиев

По данным другого источника ТАСС, Яндиев не задержан, а лишь доставлен в полицию для дачи объяснений. «У него нет процессуального статуса “задержанный”, он только приведен в полицию для дачи объяснений», — сказал собеседник агентства.

Яндиева уже доставляли в полицию после драки, произошедшей в пятницу во дворце спорта «Лужники». Но тогда его опрашивали в рамках доследственной проверки, от дачи показаний он отказался. Сейчас спортсмена допросят в рамках уголовных дел. В отношении него возбуждено два дела по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Ему грозит до двух лет колонии.