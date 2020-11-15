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19:41 (мск), источник: ТАСС

Боец Яндиев задержан в Москве за драку со спортсменом Харитоновым

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Участник Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев задержан в Москве после драки с бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым в «Лужниках». Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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Источник: РИА "Новости"

«Яндиев задержан в Москве после драки с Харитоновым в рамках возбужденного уголовного дела», — сказал собеседник агентства.

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По данным другого источника ТАСС, Яндиев не задержан, а лишь доставлен в полицию для дачи объяснений. «У него нет процессуального статуса “задержанный”, он только приведен в полицию для дачи объяснений», — сказал собеседник агентства.

Яндиева уже доставляли в полицию после драки, произошедшей в пятницу во дворце спорта «Лужники». Но тогда его опрашивали в рамках доследственной проверки, от дачи показаний он отказался. Сейчас спортсмена допросят в рамках уголовных дел. В отношении него возбуждено два дела по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Ему грозит до двух лет колонии.

Яндиев, считают правоохранители, из хулиганских побуждений напал на Харитонова и Руслана Абдо в «Лужниках».

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