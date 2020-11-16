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14:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Носов: Харитонов распускал язык и клеймил Яндиева

Бронзовый призер Олимпиады-2004, дзюдоист, бывший депутат Госдумы России и друг бойца Адама Яндиева Дмитрий Носов высказал свое отношение к конфликту, который закончился дракой Яндиева и Сергея Харитонова.

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Источник: AP 2020

Опубликовано видео драки между бойцами Харитоновым и Яндиевым
ТВЦ

— Многие мне сейчас приписывают, что я за Яндиева и так далее, — сказал Носов «СЭ». — Я не за Яндиева, я за правду. Для меня неприятно видеть, что если какой-то конфликт между русским и человеком другой национальности, то в глазах общества русский всегда прав. Я за то, чтобы искать истинные причины. Истинная причина в том, что Харитонов распускал язык и клеймил Яндиева. Вот она причина. Каждый решает сам для себя, как наказывать за такое действие. Яндиев посчитал так. Я считаю, он не совсем правильно поступил, за что должен понести наказание. И это очень печально, потому что у человека четверо детей, жена. Что будет с ними — наверное, главный вопрос сейчас.

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