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12:08 (мск), источник: ТАСС

В полиции подтвердили задержание Яндиева в качестве подозреваемого по делу о драке

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Столичная полиция подтвердила задержание бойца UFC Адама Яндиева в качестве подозреваемого по делу о драке в спорткомплексе «Лужники», в которой пострадал боец Сергей Харитонов.

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«Один из участников конфликта во дворце спорта “Лужники” задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

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Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что участник Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев, задержанный на 48 часов после драки с бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым в столичном спорткомплексе «Лужниках», отказался признать вину.

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В отношении Яндиева было возбуждено два уголовных дела по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Он, считают правоохранительные органы, из хулиганских побуждений напал на Харитонова и его друга Руслана Абдо в «Лужниках». В результате нападения у Харитонова была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины лица, перелом носа и другие травмы. У Абдо врачи определили перелом носа, ссадину лица, ушибленную рану нижней губы и нижней челюсти.

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