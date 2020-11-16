Яндиев дал первое интервью после драки с Харитоновым. Боец рассказал, почему ударил оппонента

«Когда мы дошли до дверей, я снова: «Сергей, ты страшно поливал меня грязью, ты извинись!». А он матом. Отношение ко мне такое, как будто я мусор, а не человек, — сказал Яндиев в интервью блогеру Геннадию Голицыну. — У меня уже все внутри кипит, я выхожу, встаю с правой стороны, говорю в последний раз: «Сергей, извинись!». И на что он мне со своими слюнями в лицо говорит: «Пошел ты». Ну после этого я не знаю, какой мужчина может терпеть такое. Ну дальше вы все сами видели. Сейчас будет следствие все смотреть, тончайшие детали. Сейчас всю грязь на меня вылили, что я бил с кастета, кольца у меня были… Я скажу, если бы я бил с кастета, Сергей бы не записал это видео, которое он выложил.

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Вы знаете, как я тяжело болел, был в коме. Я с того момента ни одной тренировки не провел. Как говорят, что я все планировал, снимали там… Снимали там все! Даже сотрудники полиции снимали, хотели посмотреть на эту бойню. Многие говорят, что я ударил исподтишка… Ну пусть попробует кто-то ударить Сергея исподтишка. Я думаю, он толком не почувствует даже удары. Он реально богатырь, огромной человек, таких, как я, в нем два человека. Ему это больше надо было, чем мне (драка).