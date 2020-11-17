Боец Харитонов рассказал о возможной операции за границей

Сейчас спортсмен находится в больнице с переломом носа и орбитальной кости, сотрясением мозга и гематомой. По словам Харитонова, к своему здоровью он относится очень тщательно, сейчас решается вопрос с операцией после полученных в драке с Яндиевым травм. При этом на лечение он может отправиться за границу.
«Уважаю наших врачей, у нас много хороших специалистов. Я делал операцию в России — на мениске, но всё же, если, допустим, оперировать ногу, лечить суставы, связки, то лучше в Израиле, Германии или Америке. Операцию на носу я бы тоже хотел сделать за границей. Скорее всего, так и будет. Но пока точно сказать не могу. Еще решения не принял», — заявил боец.
13 ноября Яндиев напал сначала на бойца Руслана Абдо, а затем на Сергея Харитонова. По словам очевидцев, нападавший нанес удары сначала сзади, предположительно, кастетом.
Харитонов получил серьезные травмы: из-за сломанного носа врачи планировали провести операцию. В отношении Яндиева возбудили два уголовных дела.
Сообщается, что Яндиев взят под стражу и помещен в один из московских изоляторов временного содержания. Ему предъявлены обвинения.