Федор Емельяненко: Разговоры о величайшем бойце — пустые басни

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— Федор, начнем с самого ожидаемого вопроса. Когда вы проведете следующий бой?

— Я готов. Но сейчас сложное время, не так много соревнований проводится, либо проводятся без зрителей. Мы со Скоттом разговаривали, и он хочет, чтобы на моем бое присутствовали зрители. Посмотрим, что будет.

— Сейчас невозможно предсказать, когда улучшится эпидемиологическая ситуация и болельщики появятся на трибунах.

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— У меня есть большое желание биться. Я в форме! Скажем так: нехватку своих боев я восполняю переживаниями и подготовкой ребят. Но, конечно, хотелось бы самому провести бой.

— Есть ли хотя бы приблизительная дата вашего следующего боя?

— Пока нет.

— Расскажите об особенностях подготовки в пандемию?

— В принципе, готовимся так же, как и раньше. У нас ребята продолжают выступать. Вот недавно завершился чемпионат мира по боевому самбо. Витя Немков потихонечку готовится, возможно, у него в начале следующего года будет бой.

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— Сейчас многие спортсмены заражаются коронавирусом. Как ваше здоровье и вашей команды?

— Пару ребят переболели, но деталей говорить не стоит. Сейчас, слава богу, все здоровы и в строю. Каких-то последствий от этой болезни ребята не чувствуют.

— Свой последний бой вы провели 29 декабря 2019 года, победив американца Куинтона Джексона. Сейчас идет пандемия, и неизвестно, когда вы сможете провести следующий поединок. Не возникало ли мысли, что это своеобразный знак?

— Сейчас я сосредоточен на тренерской деятельности, мы с ребятами работаем. А говорить собственной карьере «стоп» пока рановато. По своему самочувствию понимаю, что это последние бои. И в любой момент я могу закончить карьеру, этот пункт есть в контракте с Bellator. Но у меня сейчас есть силы и желание.

— То есть вы сейчас сосредоточены на двух боях, которые прописаны в контракте с организацией?

— Да, именно так.

— Гипотетический вопрос: возможно ли продление этого договора, и вы проведете больше двух боев?

— Возможно, но тут большой вопрос.

Нужно смотреть за своим здоровьем, поговорить с семьей. Слишком много пунктов нужно будет согласовать, но продление не исключено.

— Каким вы видите свой последний бой? Ведь ходят разговоры, что первый турнир Bellator в Москве станет последним для вас по контракту.

— Хотелось бы закончить карьеру на победной ноте, чтобы на этом турнире кто-то либо защитил титул, либо стал чемпионом. Для меня это большая радость, чем свои выступления. Конечно, я по-прежнему хочу побеждать, я тренируюсь. Но на сегодняшний день для меня важны успехи спортсменов команды FedorTeam.

Бой с Вердумом мне интересен, но это больше болтовня с его стороны

— Есть ли соперники, с кем бы вы хотели встретиться?

— Мы обсуждали со Скоттом соперников, но давайте пока оставим этот вопрос без ответа. Предоставим этот момент президенту организации.

— Хорошо. При этом ранее о желании провести бой с вами заявил бразилец Фабрисиу Вердум, который в 2010 году сумел вас победить. Вам бы был интересен этот поединок?

— Мне бы был интересен бой с Вердумом. Но, как понимаю, это больше болтовня со стороны Фабрисиу. Я задавал этот вопрос организации, и мне указали на отсутствие у Фабрисиу контракта с Bellator. А говорить можно что угодно.

— В январе вы уступили американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при тяжеловесов. Насколько реальным является проведение реванша?

— Мне хотелось бы провести реванш с Бейдером, но если говорить, насколько это реально… Мне нужно как минимум провести еще один бой и победить. А сейчас у нас Валентин Молдавский один из претендентов на чемпионский бой в тяжелом весе, поэтому если Валентин будет биться за звание, то я, конечно, уступлю это право.

— В последнее время пошел тренд составлять рейтинг самых легендарных боксеров или бойцов. Многие говорят, что вы являетесь самым легендарным бойцом в истории. Как вы реагируете на подобное мнение?

— Я никак к этому не отношусь, и мне кажется, что я никак не должен к этому относиться. Я всю жизнь старался биться и побеждать, выступая и в ММА, и в боевом самбо. Зачем забивать голову этим — величайший или нет? Каждый вносит свою лепту в защиту страны и развитие спорта. Сейчас у нас Вадим (Немков, чемпион Bellator в полутяжелом весе) хорошо двигается, другие ребята идут без поражений. Я рад за них, для меня это огромная радость. Вне зависимости от титула я всегда выходил на бой максимально подготовленным. А вот эти рассуждения, как говорят, пустые басни.

Отметил бы Хабиба и Веласкеса, в боксе нравится Усик

— Кого бы вы отметили из других бойцов ММА?

— Конечно же, это Хабиб. Из зарубежных мне всегда нравились выступления Кейна Веласкеса.

— Чемпионом UFC является Петр Ян.

— Да, это хороший боец. Но знаете, я не люблю, когда боец начинает больше говорить языком, чем доказывать делом в ринге. Это касается любого бойца. Я не читаю словесные перепалки, но до меня доходит определенная информация, встречаются заголовки статей. Мне кажется недопустимым подобное поведение. Если ты боец, то будь им до конца.

— Вы уже вспомнили про Нурмагомедова. Как вы отреагировали на его решение завершить карьеру?

— Это решение Хабиба. Спортсмен чувствует, когда заканчивать — по состоянию здоровья, по обещанию родным и близким или чему-то другому.

— Вы смотрите бокс? Кого из действующих боксеров вы бы отдельно выделили?

— Да, я смотрю бокс.

А отмечу Александра Усика. Мне нравится его стиль боя и его поведение.

Он располагает к себе, он интересен мне как боксер и как человек.