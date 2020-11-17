Исмаилов отреагировал на избиение Харитонова бойцом ММА

«А вы когда-нибудь слышали, чтобы должник прилюдно побил одолжившего ему деньги человека? Причем сам должник позвал отойти, после чего спросил: “Я тебе должен?” и начал бить!» — написал Исмаилов. Он подчеркнул, что в ситуации «много вопросов и неординарностей», и призвал «выслушать вторую сторону».

Ранее 17 ноября Харитонов допустил, что после избиения ему придется делать операцию за границей. Тяжеловес отметил, что в России много хороших врачей и он уважает российских специалистов, однако некоторые операции, по его мнению, лучше делать в Израиле, Германии или США.

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Также Харитонов рассказал, что у него сломаны орбитальная кость, нос и поврежден правый глаз. Травмы заставят его сделать паузу в карьере минимум на три месяца.