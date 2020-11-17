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11:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Исмаилов отреагировал на избиение Харитонова бойцом ММА

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов отреагировал на избиение тяжеловеса Сергея Харитонова Адамом Яндиевым. Соответствующий пост доступен в его Instagram-аккаунте.

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Источник: РИА "Новости"

«А вы когда-нибудь слышали, чтобы должник прилюдно побил одолжившего ему деньги человека? Причем сам должник позвал отойти, после чего спросил: “Я тебе должен?” и начал бить!» — написал Исмаилов. Он подчеркнул, что в ситуации «много вопросов и неординарностей», и призвал «выслушать вторую сторону».

Ранее 17 ноября Харитонов допустил, что после избиения ему придется делать операцию за границей. Тяжеловес отметил, что в России много хороших врачей и он уважает российских специалистов, однако некоторые операции, по его мнению, лучше делать в Израиле, Германии или США.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также Харитонов рассказал, что у него сломаны орбитальная кость, нос и поврежден правый глаз. Травмы заставят его сделать паузу в карьере минимум на три месяца.

Драка между бойцами произошла 13 ноября. Сообщалось, что конфликт с Яндиевым, который должен Харитонову больше двух миллионов рублей, начался после словесной перепалки. Злоумышленник нанес 40-летнему Харитонову несколько ударов кастетом, после чего бойца госпитализировали. Против Яндиева возбуждено два уголовных дела.

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