Глава UFC отказал Макгрегору в титульном бое и понадеялся на Нурмагомедова

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Уайт отказал Макгрегору и Порье в титульном бое и понадеялся на возвращение россиянина Хабиба Нурмагомедова. «Хабиб будет драться. Уверен, он будет драться. Их бой — не за пояс», — пояснил глава промоушена.

11 ноября Порье подписал контракт на поединок с ирландцем. Уайт сообщил, что бой состоится 23 января в Абу-Даби.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. На его счету 22 победы и четыре поражения в профессиональной карьере.

Порье — бывший претендент на титул чемпиона UFC в легком весе. Американец провел 33 боя по правилам ММА, в которых одержал 26 побед и потерпел шесть поражений. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. 24 октября он в третий раз защитил титул, победив американца Джастина Гейджи, и объявил об уходе из спорта. На его счету 29 побед в 29 поединках в ММА. Он возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC.