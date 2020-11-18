Врачи оценят степень тяжести вреда здоровью Харитонова после выписки

Ранее адвокат отметил, что Харитонов чувствует себя плохо, у него есть дезориентация в пространстве из-за сотрясения мозга.

«Врачи дадут оценку только после выписки», — сказал Кравцов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--e76b9ebe572560905b69" data-vnd="e76b9ebe572560905b69" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=e76b9ebe572560905b69" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Травмы стали результатом драки Харитонова с бойцом Адамом Яндиевым, произошедшей 13 ноября. Полиция квалифицировала действия Яндиева по пунктам «а» и «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, то есть совершенное из хулиганский побуждений умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. Яндиев, считают правоохранительные органы, из хулиганских побуждений напал на Харитонова и его друга Руслана Абдо во дворце спорта «Лужники».