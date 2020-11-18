Врачи оценят степень тяжести вреда здоровью Харитонова после выписки

Ранее адвокат отметил, что Харитонов чувствует себя плохо, у него есть дезориентация в пространстве из-за сотрясения мозга.
«Врачи дадут оценку только после выписки», — сказал Кравцов.
Травмы стали результатом драки Харитонова с бойцом Адамом Яндиевым, произошедшей 13 ноября. Полиция квалифицировала действия Яндиева по пунктам «а» и «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, то есть совершенное из хулиганский побуждений умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. Яндиев, считают правоохранительные органы, из хулиганских побуждений напал на Харитонова и его друга Руслана Абдо во дворце спорта «Лужники».
В результате драки у Харитонова была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины лица, перелом носа со смещением и другие травмы. У Абдо врачи выявили перелом носа, ссадину лица, травму нижней челюсти. Яндиев вину не признает, но сожалеет о случившемся.