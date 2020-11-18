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17:07 (мск), источник: ТАСС

Врачи оценят степень тяжести вреда здоровью Харитонова после выписки

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Врачи определят степень тяжести вреда, причиненного здоровью Сергея Харитонова, только после выписки бойца из больницы. Об этом ТАСС заявил адвокат спортсмена Александр Кравцов.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее адвокат отметил, что Харитонов чувствует себя плохо, у него есть дезориентация в пространстве из-за сотрясения мозга.

«Врачи дадут оценку только после выписки», — сказал Кравцов.

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Травмы стали результатом драки Харитонова с бойцом Адамом Яндиевым, произошедшей 13 ноября. Полиция квалифицировала действия Яндиева по пунктам «а» и «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, то есть совершенное из хулиганский побуждений умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. Яндиев, считают правоохранительные органы, из хулиганских побуждений напал на Харитонова и его друга Руслана Абдо во дворце спорта «Лужники».


В Москве допросили бойца UFC Яндиева, задержанного за нападение на спортсмена ММА Харитонова в «Лужниках»
Ruptly

В результате драки у Харитонова была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины лица, перелом носа со смещением и другие травмы. У Абдо врачи выявили перелом носа, ссадину лица, травму нижней челюсти. Яндиев вину не признает, но сожалеет о случившемся.

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