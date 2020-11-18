Федор Емельяненко рассказал, почему не читает комментарии в интернете
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко не читает комментарии в интернете и соцсетях
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко не читает комментарии в интернете и соцсетях
«Нет, я стараюсь просто читать новости, а вот комментарии попросту не читаю, — сказал Емельяненко. — Один раз я
«Я понял, что читать это больше не стоит, хороших эмоций это не вызывает», — добавил спортсмен.
44-летний Емельяненко является бойцом организации Bellator. По действующему контракту ему осталось провести два боя.