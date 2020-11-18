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17:26 (мск), источник: ТАСС

Федор Емельяненко рассказал, почему не читает комментарии в интернете

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко не читает комментарии в интернете и соцсетях из-за большого количества оскорблений. Об этом Емельяненко заявил в интервью ТАСС.

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«Нет, я стараюсь просто читать новости, а вот комментарии попросту не читаю, — сказал Емельяненко. — Один раз я как-то посмотрел свой спарринг и решил почитать комментарии, вдруг будут полезные советы и так далее. Это было давно. Но когда я спустился в комментарии, то там кроме обливания грязью меня или спарринг-партнера, неприятных слов, больше ничего не было».

«Я понял, что читать это больше не стоит, хороших эмоций это не вызывает», — добавил спортсмен.

Во время загрузки произошла ошибка.

44-летний Емельяненко является бойцом организации Bellator. По действующему контракту ему осталось провести два боя.

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