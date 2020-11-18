Федор Емельяненко рассказал, почему не читает комментарии в интернете

«Нет, я стараюсь просто читать новости, а вот комментарии попросту не читаю, — сказал Емельяненко. — Один раз я как-то посмотрел свой спарринг и решил почитать комментарии, вдруг будут полезные советы и так далее. Это было давно. Но когда я спустился в комментарии, то там кроме обливания грязью меня или спарринг-партнера, неприятных слов, больше ничего не было».