65-килограммовый дагестанский боец бросил вызов тяжеловесу Харитонову

65-килограммовый Багаутинов подтвердил, что не шутит и готов выйти в клетку против соперника, который тяжелее его в два раза. Речь о потенциальной схватке зашла в ходе разговора о конфликте Харитонова с еще одним бойцом — Адамом Яндиевым. До этого в своем Instagram Харитонов заявил, что Яндиев нокаутировал Багаутинова и главу промоушена Fight Nights Global Камила Гаджиева.