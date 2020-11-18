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19:52 (мск), источник: Lenta.Ru

65-килограммовый дагестанский боец бросил вызов тяжеловесу Харитонову

Российский боец смешанного стиля (MMA) Али Багаутинов бросил вызов тяжеловесу Сергею Харитонову. Об этом он рассказал в интервью журналисту Александру Лютикову на YouTube.

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Источник: AP 2020

65-килограммовый Багаутинов подтвердил, что не шутит и готов выйти в клетку против соперника, который тяжелее его в два раза. Речь о потенциальной схватке зашла в ходе разговора о конфликте Харитонова с еще одним бойцом — Адамом Яндиевым. До этого в своем Instagram Харитонов заявил, что Яндиев нокаутировал Багаутинова и главу промоушена Fight Nights Global Камила Гаджиева.

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Драка между Харитоновым и Яндиевым произошла 13 ноября. Конфликт начался после словесной перепалки. Яндиев нанес 40-летнему Харитонову несколько ударов, после чего тяжеловеса госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами орбитальной кости и носа со смещением. Против нападавшего возбуждено два уголовных дела.

Багаутинов известен по выступлениям в Fight Nighs Global и Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В его активе 19 побед при семи поражениях.

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