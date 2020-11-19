Харитонов отреагировал на угрозы Яндиева
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов прокомментировал угрозы со стороны Адама Яндиева.
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов прокомментировал угрозы со стороны Адама Яндиева.
Ранее боец UFC предупредил Харитонова, что с ним может произойти «что-то нехорошее».
«Я никого не боюсь и иду только вперед. За кем правда — тот и сильнее», — сказал Харитонов «Спорт-Экспресс».
Конфликт между бойцами MMA произошел 13 ноября. Яндиев первым ударил оппонента, что привело к нескольким травмам у Харитонова, который обратился в полицию. В отношении Яндиева возбудили два уголовных дела, его поместили в ИВС-1, но во вторник отпустили.