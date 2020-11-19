Харитонов отреагировал на угрозы Яндиева

«Я никого не боюсь и иду только вперед. За кем правда — тот и сильнее», — сказал Харитонов «Спорт-Экспресс» .

Конфликт между бойцами MMA произошел 13 ноября. Яндиев первым ударил оппонента, что привело к нескольким травмам у Харитонова, который обратился в полицию. В отношении Яндиева возбудили два уголовных дела, его поместили в ИВС-1, но во вторник отпустили.