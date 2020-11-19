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18:25 (мск), источник: ТАСС

Хабиб Нурмагомедов отверг возможность возобновления карьеры

МАХАЧКАЛА, 19 ноября. /ТАСС/. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в ближайшие пять лет намерен получить высшее образование в РЭУ им. Плеханова, где учится на заочном отделении, а также серьезно заняться сельским хозяйством. О своих планах он рассказал в четверг на встрече с молодежью в дагестанском Дербенте.

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«В следующем году я выпускаюсь, хотел бы защитить диплом, магистратуру и т. д., больше времени уделить образованию. В ближайшие пять лет. Я купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством, хотелось бы в этом направлении чуть-чуть развиться. У меня есть бычки на откорме, есть коровы. Занимаюсь сельским хозяйством — не сказать, чтобы на мировом уровне, но когда-то я [и в спорте] начинал тренироваться», — ответил Нурмагомедов на вопрос о ближайших планах.

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Как дрались, когда Хабиб Нурмагомедов пошел в школу

По его словам, пока он не видит себя в большой политике. «Мне хотелось бы участвовать там, где я могу принести пользу, это не обязательно большая политика. В данный момент я могу приносить пользу, не являясь большим политиком, и мне этого достаточно», — отметил спортсмен.

Он также подтвердил, что не намерен продолжать профессиональную спортивную карьеру: «Можно драться и до 40 лет, но цель должна быть. У меня была цель добраться до вершины, я добрался. Дальше у меня там соревновательного интереса нет».

Победитель Абсолютного бойцовского чемпионата 24 октября объявил об окончании спортивной карьеры после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире в Абу-Даби. На счету 32-летнего россиянина 29 побед и ни одного поражения в ММА. В июле Нурмагомедов заявлял, что намерен завершить строительство спортивных объектов в Дагестане, начатое его отцом, заслуженным тренером России Абдулманапом Нурмагомедовым, который умер на 58-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

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