Макгрегор подтвердил, что проведет бой в UFC c Порье 23 января
ТАСС, 19 ноября. Поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье состоится на «Бойцовском острове» в
ТАСС, 19 ноября. Поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье состоится на «Бойцовском острове» в
Стороны достигли официального соглашения, бой пройдет на турнире UFC 257 23 января в легком весе. Ранее глава организации Дэйна Уайт отмечал, что поединок не будет титульным — на данный момент чемпионом в этом весе является россиянин Хабиб Нурмагомедов, объявивший 24 октября о завершении карьеры.
Изначально бойцы намеревались провести благотворительный спарринг 12 декабря в Дублине. Первый поединок Макгрегора и Порье в UFC состоялся в сентябре 2014 года и завершился победой ирландца техническим нокаутом в первом раунде.
Порье 31 год, на его счету 26 побед, шесть поражений, еще один поединок не состоялся. 32-летний Макгрегор провел 26 поединков, одержав 22 победы и потерпев четыре поражения. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).