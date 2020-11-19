Макгрегор подтвердил, что проведет бой в UFC c Порье 23 января

Стороны достигли официального соглашения, бой пройдет на турнире UFC 257 23 января в легком весе. Ранее глава организации Дэйна Уайт отмечал, что поединок не будет титульным — на данный момент чемпионом в этом весе является россиянин Хабиб Нурмагомедов, объявивший 24 октября о завершении карьеры.

Изначально бойцы намеревались провести благотворительный спарринг 12 декабря в Дублине. Первый поединок Макгрегора и Порье в UFC состоялся в сентябре 2014 года и завершился победой ирландца техническим нокаутом в первом раунде.

Макгрегор уходит! В политку, бизнес, моду?