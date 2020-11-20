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09:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Андерсон Силва покинул UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва покинул UFC, сообщает MMA Fighting.

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Источник: AP 2020

По данным портала, у 45-летнего бразильца оставался один бой по контракту с лигой, но соглашение было расторгнуто. Президент UFC Дана Уайт подтвердил TMZ, что Силва больше не является бойцом UFC.

Силва считается одним из величайших бойцов ММА в истории. Он владел титулом чемпиона UFC непрерывно с 2006 по 2013 годы, одержав в организации 16 побед подряд.

Всего на счету бразильца 34 победы и 11 поражений в ММА (17−7 в UFC). Последний бой он провел 31 октября, проиграв нокаутом в четвертом раунде Юрайе Холлу.

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