Андерсон Силва покинул UFC

По данным портала, у 45-летнего бразильца оставался один бой по контракту с лигой, но соглашение было расторгнуто. Президент UFC Дана Уайт подтвердил TMZ, что Силва больше не является бойцом UFC.

Силва считается одним из величайших бойцов ММА в истории. Он владел титулом чемпиона UFC непрерывно с 2006 по 2013 годы, одержав в организации 16 побед подряд.

Всего на счету бразильца 34 победы и 11 поражений в ММА (17−7 в UFC). Последний бой он провел 31 октября, проиграв нокаутом в четвертом раунде Юрайе Холлу.