Боец MMA «задушил» оппонента редким приемом и озадачил фанатов

25-летний Макки оказался под соперником, но сумел добиться контроля над его телом ногами и руками. Американец зажал голову и левую руку Коулдвелла, сложив собственные руки «треугольником». При этом он в такой же манере скрестил и свои ноги, усилив контроль над соперником. Вероятно, Макки одновременно применил как удушающий прием, так и ущемление шеи.