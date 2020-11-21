Одна из самых сексуальных красоток ММА похвасталась роскошной фигурой в Instagram

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
14:00
Акрон
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Томь
Футбол. Премьер-лига
14:00
Краснодар
Тамбов
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Крылья Советов
01
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чайка
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
15:00
Алания
Оренбург
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Торпедо НН
Футбол. Зарубежный
15:30
Ньюкасл Юнайтед
Челси
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
Динамо Бр
Футбол. Зарубежный
16:00
Леванте
Эльче
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Зенит
Футбол. Первый дивизион
17:00
Чертаново
Иртыш
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Лацио
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:30
Арминия
Байер
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-04
Вольфсбург
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Факел
Футбол. Зарубежный
18:00
Астон Вилла
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:15
Вильярреал
Реал
Футбол. Зарубежный
19:00
Брест
Сент-Этьен
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Динамо
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
20:00
Специя
Аталанта
Футбол. Зарубежный
20:30
Айнтрахт Ф
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
20:30
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Сельта
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Кальяри
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Барселона
Футбол. Зарубежный
20.11
Монако
ПСЖ
32
Футбол. Зарубежный
20.11
Осасуна
Уэска
11
Все события
Фоторепортажи
21Нелепая карточка Суареса и спасения Гильерме. «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико»
18Легенды «Спартака» и «Динамо» почтили память Бескова
10:34 (мск), источник: Vesti.kz

Одна из самых сексуальных красоток ММА похвасталась роскошной фигурой в Instagram

Ранее она выступала за сборную Парагвая по таэквондо.

Наверх

Американка парагвайского происхождения Валери Лоуреда, выступающая в ММА в весовой категории до 57 килограммов, выложила в Instagram новые фотографии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В каком бы наряде она не позировала, одно у нее не отнять — роскошную фигуру, которую всегда подмечают ее подписчики, а их у нее — 555 тысяч.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

22-летняя Лоуреда в смешанных единоборствах выступает с прошлого года, одержав победы во всех своих трех боях.

До этого она выступала за сборную Парагвая по таэквондо. В 2017 году завоевала серебряную медаль открытого чемпионата Колумбии в весовой категории до 67 килограммов, уступив в финале Катерин Дюмар.

Минувшим летом Лоуреда заключила новое соглашение с Bellator MMA.

Читайте также
Капитан "Кайрата" не сыграет в оставшихся матчах КПЛ. Названа причина
«Спартак» — «Динамо» и еще три встречи откроют 15-й тур РПЛ
Перед зрителями. В Москве стартовал этап ГП по фигурному катанию
Футболист сборной России подписал новый контракт с ЦСКА
Медведев выиграл все матчи в группе на итоговом турнире АТР
«Динамо» разберется со «Спартаком»: Топ-5 ставок выходных
Системы клуба «Манчестер Юнайтед» подверглись кибератаке
Павлюченко рассказал, почему отказался от предложения «Ротора»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь