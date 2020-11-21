Боевые сестры. Валентина и Антонина Шевченко выступят на одном турнире UFC
Параллельно с единоборствами спортсменки занимаются стрельбой и даже пилотируют самолеты.
Параллельно с единоборствами спортсменки занимаются стрельбой и даже пилотируют самолеты.
Девушки из Киргизии — Валентина и Антонина Шевченко — в субботу станут первыми сестрами, которые выступят на одном турнире UFC. Валентина проведет бой против Дженнифер Майи, Антонина — против Арианы Липски.
У девушек спортивная семья. Мама сестер Елена Шевченко обладает черным поясом по тхэквондо, она заслуженный тренер Киргизии по тайскому боксу и президент местной федерации по тайскому боксу. А основатель этой самой федерации — постоянный тренер сестер Шевченко Павел Федотов.
«Мама всегда в форме, всегда тренируется. Она относится к боевым единоборствам так, что это ее жизнь. Поэтому это передалось и нам. Для нас боевые единоборства — вся наша жизнь, философия, стиль жизни и образ мышления», — рассказала ТАСС Валентина Шевченко.
Именно поэтому у Валентины и Антонины просто не было иных вариантов, как попасть в секцию к Федотову. Обе сестры пришли в боевые искусства в очень раннем возрасте.
Уже позже к этому добавились народный танец, кикбоксинг и
Параллельно с единоборствами сестры занимаются стрельбой и даже пилотируют самолеты.
К предстоящему турниру спортсменки относятся серьезно.
«Это большое событие. Сначала мы были первыми
«Да, это для нас большое событие. Но чтобы закрепить успех мероприятия, каждая из нас должна выиграть свой бой», — вторит сестре Антонина.
Девушки всегда поддерживают друг друга, переживают. «Нервы всегда присутствуют. Даже когда мы просто выходим на бой. Мы с Антониной в боевых искусствах уже давно. Я выступаю и занимаюсь единоборствами 27 лет. Еще со времен турниров по тайскому боксу мы часто выступали на одних соревнованиях, поэтому знаем, как контролировать эти эмоции», — объясняет Валентина.
У фанатов ММА во всем мире действительно сложилась картинка в голове, при которой Валентину и Антонину Шевченко можно смело называть боевыми сестрами. Они почти всегда вместе, даже на открытых тренировках в преддверии турнира синхронно выполняют некоторые упражнения, давая шоу пришедшей публике. Всю свою жизнь они идут плечом к плечу.
«Если кто кого и защищал, то Антонина меня. Я как младшая сестра всегда была под ее опекой в детстве. Она всегда меня берегла, следила, чтобы меня никто не обижал. А уже дальше я сама не давала себя в обиду», — рассказала Валентина.
«Когда Валя начала приходить на тренировки, моей функцией было оберегать ее, приводить на тренировки. Но
«По-разному могут перевернуть, конечно, мол, как это — бить сестру? Когда мы работаем с Антониной, мы делаем это друг для друга. Мы делаем наилучшие вещи, чтобы в бою нам всем было легче. Там никто жалеть не будет», — отметила Валентина. При этом сестры выступают в одной весовой категории.
Обе спортсменки часто публикуют свои практические занятия по стрельбе в соцсетях, рассказывая о достижениях.
«Этот пистолет со мной всегда, — рассказала Валентина, показывая миниатюрное оружие для самозащиты. — Несмотря на его размер, у него хороший калибр. Это моя самозащита. Просто так применять его не нужно, но с его наличием ты понимаешь, что ты всегда можешь себя защитить».
Сестры уже не помнят, когда в последний раз слышали о предубеждениях к
«Сколько я выступала, всегда женские бои были одними из самых главных в карде. Больше интереса, вся пресса суетилась вокруг женских боев. Мир уже ушел давно вперед, нет никаких стереотипов в этом отношении. Боевая техника не имеет пола, мужчина и женщина обладают одной и той же техникой», — отметила Валентина.
«С одной стороны, я согласна, когда девушка ведет себя
Игорь Лазорин