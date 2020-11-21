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11:25 (мск), источник: ТАСС

Боевые сестры. Валентина и Антонина Шевченко выступят на одном турнире UFC

Параллельно с единоборствами спортсменки занимаются стрельбой и даже пилотируют самолеты.

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Источник: РИА "Новости"

Девушки из Киргизии — Валентина и Антонина Шевченко — в субботу станут первыми сестрами, которые выступят на одном турнире UFC. Валентина проведет бой против Дженнифер Майи, Антонина — против Арианы Липски.

У девушек спортивная семья. Мама сестер Елена Шевченко обладает черным поясом по тхэквондо, она заслуженный тренер Киргизии по тайскому боксу и президент местной федерации по тайскому боксу. А основатель этой самой федерации — постоянный тренер сестер Шевченко Павел Федотов.

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«Мама всегда в форме, всегда тренируется. Она относится к боевым единоборствам так, что это ее жизнь. Поэтому это передалось и нам. Для нас боевые единоборства — вся наша жизнь, философия, стиль жизни и образ мышления», — рассказала ТАСС Валентина Шевченко.

Именно поэтому у Валентины и Антонины просто не было иных вариантов, как попасть в секцию к Федотову. Обе сестры пришли в боевые искусства в очень раннем возрасте.

Уже позже к этому добавились народный танец, кикбоксинг и муай-тай. Первый поединок по кикбоксингу Валентина Шевченко провела в возрасте 12 лет, победив соперницу, которая была гораздо старше ее. В 2003 году младшая из сестер Шевченко выиграла чемпионат мира по муай-тай, чемпионат мира по кикбоксингу и чемпионат мира по ММА, стала мастером спорта по дзюдо и дебютировала в смешанных единоборствах в качестве профессионала.

В 2008 году Валентина и Антонина Шевченко вместе с тренером переехали в Перу, где провели следующие восемь лет, хотя изначально ехали туда только на соревнования и мастер-классы. В 2015 году Валентина получает возможность выступить в UFC. С этого началась дорога Пули (прозвище спортсменки) к титулу.

Параллельно с единоборствами сестры занимаются стрельбой и даже пилотируют самолеты.

К предстоящему турниру спортсменки относятся серьезно.

«Это большое событие. Сначала мы были первыми сестрами-бойцами в истории UFC, теперь сестрами, которые выступят на одном турнире. Это всегда волнительно, но в первую очередь мы обе сосредоточены на своих боях», — рассказала ТАСС Валентина.

«Да, это для нас большое событие. Но чтобы закрепить успех мероприятия, каждая из нас должна выиграть свой бой», — вторит сестре Антонина.

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Девушки всегда поддерживают друг друга, переживают. «Нервы всегда присутствуют. Даже когда мы просто выходим на бой. Мы с Антониной в боевых искусствах уже давно. Я выступаю и занимаюсь единоборствами 27 лет. Еще со времен турниров по тайскому боксу мы часто выступали на одних соревнованиях, поэтому знаем, как контролировать эти эмоции», — объясняет Валентина.

У фанатов ММА во всем мире действительно сложилась картинка в голове, при которой Валентину и Антонину Шевченко можно смело называть боевыми сестрами. Они почти всегда вместе, даже на открытых тренировках в преддверии турнира синхронно выполняют некоторые упражнения, давая шоу пришедшей публике. Всю свою жизнь они идут плечом к плечу.

«Если кто кого и защищал, то Антонина меня. Я как младшая сестра всегда была под ее опекой в детстве. Она всегда меня берегла, следила, чтобы меня никто не обижал. А уже дальше я сама не давала себя в обиду», — рассказала Валентина.

«Когда Валя начала приходить на тренировки, моей функцией было оберегать ее, приводить на тренировки. Но каких-то историй, связанных с этим, я не помню», — отметила Антонина.

Сестры давно тренируются друг с другом, проводят спарринги.

«По-разному могут перевернуть, конечно, мол, как это — бить сестру? Когда мы работаем с Антониной, мы делаем это друг для друга. Мы делаем наилучшие вещи, чтобы в бою нам всем было легче. Там никто жалеть не будет», — отметила Валентина. При этом сестры выступают в одной весовой категории.

Обе спортсменки часто публикуют свои практические занятия по стрельбе в соцсетях, рассказывая о достижениях.

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«Этот пистолет со мной всегда, — рассказала Валентина, показывая миниатюрное оружие для самозащиты. — Несмотря на его размер, у него хороший калибр. Это моя самозащита. Просто так применять его не нужно, но с его наличием ты понимаешь, что ты всегда можешь себя защитить».

Сестры уже не помнят, когда в последний раз слышали о предубеждениях к бойцам-женщинам.

«Сколько я выступала, всегда женские бои были одними из самых главных в карде. Больше интереса, вся пресса суетилась вокруг женских боев. Мир уже ушел давно вперед, нет никаких стереотипов в этом отношении. Боевая техника не имеет пола, мужчина и женщина обладают одной и той же техникой», — отметила Валентина.

«С одной стороны, я согласна, когда девушка ведет себя как-то не так — это не очень приятно. Но ведь и когда мужчина ведет себя не так — это тоже неприятно. Здесь все зависит от частностей, дело здесь даже не в макияже. Я не ношу макияж, это не самое главное в моей жизни, но это и не делает меня меньше женщиной. Хотя есть девушки, которые хотят из себя изобразить мужчин, и это выглядит грубо. Но ведь бывают и мужчины, которые хотят изобразить из себя павлина», — отметила Валентина.

Игорь Лазорин

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