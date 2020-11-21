Фергюсон получил новый бой в UFC

Отмечается, что стороны близки к заключению сделки. 36-летний Фергюсон, таким образом, получил новый поединок в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ожидается, что схватка с Оливейрой пройдет 12 декабря в рамках UFC 256.

20 ноября глава UFC Дэйна Уайт назвал Фергюсона в числе потенциальных соперников россиянина Хабиба Нурмагомедова в том случае, если последний возобновит выступления. По мнению промоутера, перед схваткой с российским чемпионом американец должен был бы подраться с Майклом Чендлером — новичком UFC и бывшим чемпионом Bellator.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ba04712963fa68610831" data-vnd="ba04712963fa68610831" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ba04712963fa68610831" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В мае Фергюсон потерпел первое поражение за восемь лет, уступив Джастину Гейджи. Изначально, соперником американца должен был стать Нурмагомедов.