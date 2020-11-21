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13:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Фергюсон получил новый бой в UFC

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон проведет поединок с бразильцем Шарлисом Оливейрой. Об этом сообщает ESPN.

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Источник: AP 2020

Отмечается, что стороны близки к заключению сделки. 36-летний Фергюсон, таким образом, получил новый поединок в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ожидается, что схватка с Оливейрой пройдет 12 декабря в рамках UFC 256.

20 ноября глава UFC Дэйна Уайт назвал Фергюсона в числе потенциальных соперников россиянина Хабиба Нурмагомедова в том случае, если последний возобновит выступления. По мнению промоутера, перед схваткой с российским чемпионом американец должен был бы подраться с Майклом Чендлером — новичком UFC и бывшим чемпионом Bellator.

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В мае Фергюсон потерпел первое поражение за восемь лет, уступив Джастину Гейджи. Изначально, соперником американца должен был стать Нурмагомедов.

Фергюсон — бывший временный чемпион UFC. На его счету 25 побед и четыре поражения. В активе 31-летнего Оливейры 29 побед при восьми поражениях.

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