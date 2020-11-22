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09:36 (мск), источник: Sport24

Русский из Гонконга закатил дикую рубку с американцем в UFC. Закончилось нокаутом

Очень мощная заявка.

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Сегодня ночью турнир UFC 255 открывал поединок с участием первого в истории лучшей лиги мира бойца из Гонконга. А зовут этого бойца Саша Палатников.

Отец Палатникова — русский хай-дайвер, мать родом из Шотландии, познакомились они в Южной Африке, а вырастили Сашу в Гонконге. В 6 лет мальчик начал заниматься тем видом спорта, с которым планировал связать свою жизнь — регби. С единоборствами он тоже успел познакомиться, но его не затянуло.

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Во время обучения в старшей школе Палатников отправился в Австралию, заиграл там в регби на более высоком уровне, попался на глаза скаутам из красноярского «Енисей-СТМ» и поехал на историческую родину.

«Отлично приняли, очень заботливо ко мне относились. Я снимал квартиру с двумя ребятами из России, они помогали мне учить русский язык. Я играл на позиции свободного полузащитника (или “трех четвертного”), а для этой позиции важно знать язык и разговаривать с партнерами на поле. Ребята очень мне помогали с языком, и на то время мой русский был на неплохом уровне. Никто в команде не говорил по-английски, и я был вынужден сам учить русский. За два месяца в такой среде я уже многое понимал. Сам ходил в магазин, покупал хлеб. По выходным ребята брали меня на поездки в горы, мы пили водку, жарили барбекю, все было очень здорово. Меня приняли за своего, ребята познакомились с моим отцом, прекрасное время, я наслаждался им», — вспоминал Палатников в интервью «Спорт-Экспрессу».

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Саша играл в России какое-то время, получил предложение оформить гражданство РФ, чтобы попасть в сборную, но захотел и дальше продолжать открывать для себя мир посредством путешествий — его занесло сначала в Канаду, а потом в США.

С карьерой в NFL не сложилось, в 19 лет Саша увидел бой Жоржа Сен-Пьера и понял, что очень хочет попасть в UFC. Так начался его осознанный путь в ММА.

С 2017-го по 2020-й его рекорд в смешанных единоборств постепенно рос и перед дебютом в лучшей лиге мира на его счету было 5 побед и 2 поражения. Последний год он жил в Лас-Вегасе и ждал, пока UFC предложит ему контракт. Все сложилось неделю назад, когда соперник непобежденного Луиза Коске слетел с турнира, и Палатников воспользовался возможностью выскочить на замену.

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Букмекеры оценивали его шансы на победу с коэффиентом 5 и, как оказалось, серьезно прогадали. Два с половиной раунда Палатников и Коске не щадили друг друга в стойке, успев выбросить на двоих 242 удара (140 из них нанес Палатников).

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В середине заключительной пятиминутки Саша потряс американца и сумел забить его на канвасе, вынудив рефери вмешаться.

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