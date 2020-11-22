Русский из Гонконга закатил дикую рубку с американцем в UFC. Закончилось нокаутом
Очень мощная заявка.
Очень мощная заявка.
Сегодня ночью турнир UFC 255 открывал поединок с участием первого в истории лучшей лиги мира бойца из Гонконга. А зовут этого бойца Саша Палатников.
Отец Палатникова — русский
Во время обучения в старшей школе Палатников отправился в Австралию, заиграл там в регби на более высоком уровне, попался на глаза скаутам из красноярского «Енисей-СТМ» и поехал на историческую родину.
«Отлично приняли, очень заботливо ко мне относились. Я снимал квартиру с двумя ребятами из России, они помогали мне учить русский язык. Я играл на позиции свободного полузащитника (или “трех четвертного”), а для этой позиции важно знать язык и разговаривать с партнерами на поле. Ребята очень мне помогали с языком, и на то время мой русский был на неплохом уровне. Никто в команде не говорил
Саша играл в России
С карьерой в NFL не сложилось, в 19 лет Саша увидел бой Жоржа
С 2017-го по 2020-й его рекорд в смешанных единоборств постепенно рос и перед дебютом в лучшей лиге мира на его счету было 5 побед и 2 поражения. Последний год он жил в
Букмекеры оценивали его шансы на победу с коэффиентом 5 и, как оказалось, серьезно прогадали. Два с половиной раунда Палатников и Коске не щадили друг друга в стойке, успев выбросить на двоих 242 удара (140 из них нанес Палатников).
В середине заключительной пятиминутки Саша потряс американца и сумел забить его на канвасе, вынудив рефери вмешаться.