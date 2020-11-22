Антонина Шевченко из Кыргызстана одержала досрочную победу на турнире UFC 255
Позже выступит ее сестра.
Позже выступит ее сестра.
Представительница Кыргызстана Антонина Шевченко, сестра чемпионки женского наилегчайшего веса Валентины Шевченко, одержала победу над бразильянкой Ариане Липски на турнире по смешанным единоборствам UFC 255 в
Бой прошел в рамках предварительного карда и продлился два раунда. Шевченко одержала победу техническим нокаутом. Таким образом, Антонина выиграла восьмой бой в смешанных единоборствах при двух поражениях.
В главном событии вечера сразятся чемпион в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо и претендент на пояс Алекс Перес. В