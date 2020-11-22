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08:41 (мск), источник: Vesti.kz

Антонина Шевченко из Кыргызстана одержала досрочную победу на турнире UFC 255

Позже выступит ее сестра.

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Источник: РИА "Новости"

Представительница Кыргызстана Антонина Шевченко, сестра чемпионки женского наилегчайшего веса Валентины Шевченко, одержала победу над бразильянкой Ариане Липски на турнире по смешанным единоборствам UFC 255 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Бой прошел в рамках предварительного карда и продлился два раунда. Шевченко одержала победу техническим нокаутом. Таким образом, Антонина выиграла восьмой бой в смешанных единоборствах при двух поражениях.

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В главном событии вечера сразятся чемпион в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо и претендент на пояс Алекс Перес. В со-главном бою Валентина Шевченко, которая владеет титулом в наилегчайшем весе с 2018 года, сразится с Дженнифер Майей. Она провела три успешные защиты титула, а сегодня будет четвертая.

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