Антонина Шевченко из Кыргызстана одержала досрочную победу на турнире UFC 255

Бой прошел в рамках предварительного карда и продлился два раунда. Шевченко одержала победу техническим нокаутом. Таким образом, Антонина выиграла восьмой бой в смешанных единоборствах при двух поражениях.

В главном событии вечера сразятся чемпион в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо и претендент на пояс Алекс Перес. В со-главном бою Валентина Шевченко, которая владеет титулом в наилегчайшем весе с 2018 года, сразится с Дженнифер Майей. Она провела три успешные защиты титула, а сегодня будет четвертая.